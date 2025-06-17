Британія готує санкції проти Росії без участі США — Трамп проти

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

У вівторок, 17 червня, Велика Британія разом з низкою союзників України планує оголосити про новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення тиску на військово-промисловий комплекс Кремля. Мета заходів — скоротити доходи Росії від енергоресурсів і обмежити її можливості продовжувати агресію проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає BBC.

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"Ці заходи посилять економічний тиск на Кремль, щоб показати Володимиру Путіну, що в його інтересах і в інтересах Росії продемонструвати, що він серйозно налаштований на мир", — заявив Кір Стармер.

США поки навряд приєднаються до санкцій

Однак участь Сполучених Штатів у нових санкціях викликає сумніви. Президент США Дональд Трамп, який достроково покинув саміт через загострення на Близькому Сході, заявив, що не підтримує додаткові обмеження проти Москви. На його думку, санкції "коштують США багато грошей", і він хоче спершу "дочекатися, чи буде домовленість між Росією та Україною".

Під час спільної прес-конференції з канадським прем’єром Марком Карні Трамп також розкритикував виключення Росії з G7 у 2014 році після анексії Криму, назвавши це "помилкою, яка всім ускладнює життя".

Які саме обмеження готує ЄС у новому пакеті санкцій

Європейська комісія готує додаткові обмеження, що передбачають зниження цінової стелі на російську нафту — з 60 до 45 доларів за барель. Україна закликає до ще жорсткіших заходів — зниження ліміту до 30 доларів.

Також обговорюється запровадження високих тарифів на імпорт російської нафти для третіх країн, які скуповують її за заниженими цінами, насамперед йдеться про Китай та Індію. Проте успіх таких ініціатив залишається під питанням, з огляду на позицію Вашингтона.

Даунінг-стріт підтвердила, що пакет санкцій буде спрямований проти банківського сектору, енергетичних прибутків Росії та її військової промисловості. Однак подробиці розкривати не стали, посилаючись на те, що саміт лише розпочався.

Нагадаємо, вчора, 16 червня, ЄС продовжив дію санкцій проти Росії, які запровадили ще у червні 2014 року за анексію Криму.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до партнерів із закликом посилити санкційний тиск на Росію.