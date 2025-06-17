Британия готовит санкции против России без участия США — Трамп против

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Во вторник, 17 июня, Великобритания вместе с рядом союзников Украины планирует объявить о новом пакете санкций против России, направленном на усиление давления на военно-промышленный комплекс Кремля. Цель мер — сократить доходы России от энергоресурсов и ограничить ее возможности продолжать агрессию против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает BBC.

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"Эти меры усилят экономическое давление на Кремль, чтобы показать Владимиру Путину, что в его интересах и в интересах России продемонстрировать, что он серьезно настроен на мир", — заявил Кир Стармер.

США пока вряд ли присоединятся к санкциям

Однако участие Соединенных Штатов в новых санкциях вызывает сомнения. Президент США Дональд Трамп, который досрочно покинул саммит из-за обострения на Ближнем Востоке, заявил, что не поддерживает дополнительные ограничения против Москвы. По его мнению, санкции "стоят США много денег" и он хочет сначала "дождаться, будет ли договоренность между Россией и Украиной".

Во время совместной пресс-конференции с канадским премьером Марком Карни Трамп также раскритиковал исключение России из G7 в 2014 году после аннексии Крыма, назвав это "ошибкой, которая всем усложняет жизнь".

Какие именно ограничения готовит ЕС в новом пакете санкций

Европейская комиссия готовит дополнительные ограничения, предусматривающие снижение ценового потолка на российскую нефть — с 60 до 45 долларов за баррель. Украина призывает к еще более жестким мерам — снижению лимита до 30 долларов.

Также обсуждается введение высоких тарифов на импорт российской нефти для третьих стран, которые скупают ее по заниженным ценам, прежде всего речь идет о Китае и Индии. Однако успех таких инициатив остается под вопросом, учитывая позицию Вашингтона.

Даунинг-стрит подтвердила, что пакет санкций будет направлен против банковского сектора, энергетических доходов России и ее военной промышленности. Однако подробности раскрывать не стали, ссылаясь на то, что саммит только начался.

Напомним, вчера, 16 июня, ЕС продлил действие санкций против России, которые ввели еще в июне 2014 года за аннексию Крыма.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к партнерам с призывом усилить санкционное давление на Россию.