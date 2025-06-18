США готовятся к решающему шагу против Ирана

Пентагон. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Администрация Дональда Трампа оказалась на критическом этапе — там в течение 24-48 часов должны определиться, будет ли сохранен шанс на мирное урегулирование конфликта с Ираном или США прибегнут к силовому сценарию. На фоне напряженной риторики президента Вашингтон одновременно демонстрирует готовность и к переговорам, и к потенциальному удару по ядерной инфраструктуре Ирана.

Об этом говорится в статье ABCNews.

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В США рассматривают и силовой сценарий, и дипломатический

Во вторник в ситуационной комнате Белого дома Трамп провел встречу с ключевыми советниками, во время которой, по словам чиновников, рассматривали два сценария: мирный — с возвращением Тегерана за стол переговоров, и силовой — с атаками по военным и ядерным объектам. Трамп публично заявил, что знает местонахождение аятоллы Али Хаменеи, хотя подчеркнул, что не планирует "ликвидацию" духовного лидера — по крайней мере пока.

Несмотря на эскалацию, в США считают, что Иран сейчас в слабой позиции и может согласиться на переговоры. Администрация ожидает, что Иран полностью откажется от обогащения урана. Переговоры могут возглавить спецпосланник Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс. Но это возможно только при условии быстрого и решительного ответа со стороны Тегерана.

США перебрасывают войска

В военном плане США уже готовятся к потенциальной операции: в регион направлен второй авианосец, усилен авиационный компонент, а боевые корабли размещены в Бахрейне, Красном, Аравийском и Средиземном морях. Пока, как подчеркивают чиновники, эти действия носят "оборонительный характер", но создают гибкую основу для активной поддержки Израиля в случае необходимости.

Одним из главных индикаторов эскалации может стать также решение о переброске стратегических бомбардировщиков B-2, способных нести многотонные бомбы для уничтожения подземных объектов, в частности завода в Фордо. Пока они остаются на базе в США, однако в прошлый раз их временно перемещали ближе к Ирану — на остров Диего-Гарсия.

На фоне этих событий президент Трамп отменил часть международных мероприятий. В частности, он преждевременно покинул саммит G7 в Канаде и может не поехать на саммит НАТО в Нидерландах, сосредоточившись на ближневосточном фронте.

Напомним, журналисты и аналитики обратили внимание, как США акцентировали на событиях на Ближнем Востоке и отсрочили рассмотрение санкций против России.

Также в NYT сообщали, что США привели в боевую готовность свои войска.

А в CNN отмечали, что Израиль ожидает решительных шагов со стороны США в атаках по Ирану.