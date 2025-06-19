Президент США уже согласовал план атаки на Иран, но приказ еще не отдал

Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп почти готов отдать приказ поразить ядерные объекты в Иране. Он "привыкает" к мысли, что это надо сделать.

Об этом каналу ABC News сообщил источник, знакомый с разведывательными данными.

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Источник телеканала утверждает, что США могут нанести не один, а несколько точных ударов по заводу по обогащению урана. Сейчас ведется подготовка к этому.

Журналисты отмечают, что сейчас Трамп внимательно наблюдает за американским социумом, особенно за сторонниками MAGA, вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, чтобы увидеть реакцию электората на возможность такого события.

План готов, а решения нет

В то же время накануне Трамп заявил ведущим советникам, что он одобряет планы нападения на Иран, которые ему представили, но сказал, что ждет, будет ли Иран готов обсудить прекращение своей ядерной программы.

Трамп еще не принял окончательного решения относительно участия Соединенных Штатов, и ему еще предстоит решить, отдавать ли окончательный приказ и внедрять подготовленные планы атаки.

"Как заявил сам президент Трамп, все варианты остаются на столе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Напомним, накануне Дональд Трамп призвал Иран к полной и безусловной капитуляции. Также он высказал угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что президент США отметил необходимость достижения радикального и длительного решения ядерного вопроса Ирана.