Израиль может отправить спецназовцев на ядерный объект Ирана

Израиль и США готовят план по уничтожению ядерного объекта Ирана
Израильские официальные лица считают, что президент США Дональд Трамп может принять решение ударить американскими бомбами по Ирану. Речь идет о подземном заводе по обогащению урана.
Об этом пишет Axios в четверг, 19 июня.
Удары по объектам Ирана
В материале говорится, что Израиль даже без США может нанести серьезный ущерб подземному заводу по обогащению урана в Фордо, который расположен в горе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и посол в Вашингтоне Ехиэль Лейтер во время интервью намекали, что ЦАХАЛ имеет еще варианты действий, кроме авиаударов.
Один из них — рискованная операция спецназа, которую уже проводили в сентябре 2024 года, но в меньших масштабах. Тогда войска Израиля уничтожили подземный завод по производству ракет в Сирии, заложив там взрывчатку и взорвав ее.
Однако сейчас, когда ЦАХАЛ полностью контролирует воздушное пространство Ирана и нанес серьезный удар по его армии, вариант спецназа выглядит не таким экстремальным.
Как отметил американский чиновник, Израиль сообщил Трампу, что бомбы могут не пробить гору достаточно глубоко, но "они (израильтяне. — Ред.) могут сделать это с помощью людей".
Ранее издание ABC News писало, что США ведут подготовку к удару по ядерному объекту в Иране.
Также Трамп высказался относительно переговоров с Ираном по ядерной программе.
Читайте Новини.LIVE!