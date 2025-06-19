Израиль может отправить спецназовцев на ядерный объект Ирана

Израильские военные. Фото: Reuters

Израильские официальные лица считают, что президент США Дональд Трамп может принять решение ударить американскими бомбами по Ирану. Речь идет о подземном заводе по обогащению урана.

Об этом пишет Axios в четверг, 19 июня.

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В материале говорится, что Израиль даже без США может нанести серьезный ущерб подземному заводу по обогащению урана в Фордо, который расположен в горе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и посол в Вашингтоне Ехиэль Лейтер во время интервью намекали, что ЦАХАЛ имеет еще варианты действий, кроме авиаударов.

Один из них — рискованная операция спецназа, которую уже проводили в сентябре 2024 года, но в меньших масштабах. Тогда войска Израиля уничтожили подземный завод по производству ракет в Сирии, заложив там взрывчатку и взорвав ее.

Однако сейчас, когда ЦАХАЛ полностью контролирует воздушное пространство Ирана и нанес серьезный удар по его армии, вариант спецназа выглядит не таким экстремальным.

Как отметил американский чиновник, Израиль сообщил Трампу, что бомбы могут не пробить гору достаточно глубоко, но "они (израильтяне. — Ред.) могут сделать это с помощью людей".

Ранее издание ABC News писало, что США ведут подготовку к удару по ядерному объекту в Иране.

Также Трамп высказался относительно переговоров с Ираном по ядерной программе.