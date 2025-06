Втеча Хаменеї до Росії — що це означає для війни Ізраїлю з Іраном?

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Операція Ізраїлю на території Ірану триває вже шостий день поспіль. Ізраїльська армія завдає безліч ударів по різноманітних об'єктах на території Ірану, а також цілком успішно ліквідовує представників вищого іранського командування.

Іран атакує Ізраїль у відповідь сотнями ракет, проте не може захистити власне небо, в якому панують ізраїльські ПВС. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вже натякає навіть на ліквідацію верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, називаючи такий варіант таким, "який наблизить завершення конфлікту".

На фоні цілком успішної операції Ізраїлю у ЗМІ вже з'являється інформація, що аятола веде перемовини з Росією про втечу та подальший притулок. І йому цей притулок, видається, готові забезпечити. Звісно, якщо Ізраїль раніше його не вб'є.

Що означатиме можлива втеча аятоли в Росію? Чи дійсно вона пришвидшить закінчення конфлікту? Чи, може, взагалі, стане стартовою позицією для падіння всього режиму? А що, якщо Хаменеї таки вб'ють? Спробуємо розібратись.

Але для початку кілька слів про головного фігуранта, так би мовити. \

Аятола Алі Хаменеї. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Хто такий аятола?

Верховний лідер Ірану, релігійний лідер Ірану. Ну тобто людина з необмеженою владою в Ірані, де з моменту "Ісламської революції" вибудовувалась так звана "теологічна диктатура".

Алі Хаменеї очолює Іран з 1989 року і вже "пережив" п'ятьох президентів країни.

До нього країною керував аятола Хомейні, який, власне, й очолив революцію в 1979 році.

Що буде, якщо аятола Хаменеї втече до Росії?

Це цілком реалістичний варіант, враховуючи те завзяття, з яким Ізраїль взявся демонтувати нинішній режим в Ірані (хоча офіційно вони це не визнають, але іранців виходити на вулицю вже закликали).

Втеча духовного і фактичного лідера за кордон дасть йому шанс вижити та намагатись керувати державою та війною проти Ізраїлю на відстані.

Але.

У вибудованій іранськими фанатиками структурі навряд чи подібна втеча буде сприйнята позитивно. Нинішня іранська влада вже втратила багатьох високопоставлених військових, командувачів та керівників. Тепер, якщо на тлі того, що Ізраїль ліквідовує всіх високопосадовців Ірану, які попадаються йому під руку, втеча аятоли... Її можуть не зрозуміти.

І це цілком може послабити режим. Не в очах його прихильників навіть, а в очах опозиціонерів. Тих, хто раніше виходив на протести в Тегерані та інших містах. Що може стати прямим сигналом до дії.

Аятола Алі Хаменеї. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Що буде, якщо аятолу Хаменеї вб'ють?

Що теж не виключено, попри прямі натяки Трампа, що він не хоче, щоб аятолу вбивали. Ізраїль такий варіант не виключає. Ба більше, Нетаньягу вважає, що вбивство аятоли може допомогти швидше завершити ці бойові дії.

Чи так це? Є серйозні сумніви. В принципі, за цілком очевидної причини.

Якщо аятола помирає, його змінює новий аятола. Як це, зрештою, буває у всіх релігіях.

В Ірану є спеціальний орган, який обирає аятол. Про нього відомо не так багато, але він є. Називається цей орган Рада експертів з визначення кандидатури Лідера, і до нього входять, за останніми даними, трохи менш як 100 депутатів.

Усі вони мають бути релігійно-політичними діячами. Ну і всі вони теоретично здатні зібратись у тому ж онлайні, та обрати нового аятолу.

Але, знову ж таки, є одне але

Це поки що питання, яке цілком може бути риторичним. Чи є прямо зараз в Ірані настільки ж впливовий та харизматичний лідер, яким є Алі Хаменеї?

Тому що, якщо ні, у режиму в Ірані будуть проблеми.

Якщо підсумувати

Дуже багато залежатиме від подальшого розвитку подій. Можлива втеча аятоли означатиме, що режим в Ірані як мінімум похитнувся.

Це не означатиме остаточний крах, і в іранських фундаменталістів ще залишатимуться варіанти. Але вони явно будуть обмеженими.

Саме тому, очевидно, в Ізраїлі розглядають варіант із ліквідацією аятоли. Тому що там прекрасно розуміють свої нинішні шанси, особливо на тлі підтримки з боку США.

Нагадаємо, МЗС України закликає громадян якомога швидше виїхати з Ізраїлю та Ірану через загострення безпекової ситуації в цих країнах.