Бегство Хаменеи в Россию — что это означает для войны Израиля с Ираном?

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Операция Израиля на территории Ирана продолжается уже шестой день подряд. Израильская армия наносит множество ударов по различным объектам на территории Ирана, а также вполне успешно ликвидирует представителей высшего иранского командования.

Иран атакует Израиль в ответ сотнями ракет, однако не может защитить собственное небо, в котором господствуют израильские ВВС. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже намекает даже на ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, называя такой вариант таким, "который приблизит завершение конфликта".

На фоне вполне успешной операции Израиля в СМИ уже появляется информация, что аятолла ведет переговоры с Россией о побеге и дальнейшем убежище. И ему это убежище, кажется, готовы обеспечить. Конечно, если Израиль раньше его не убьет.

Что будет означать возможное бегство аятоллы в Россию? Действительно ли оно ускорит окончание конфликта? Или, может, вообще станет стартовой позицией для падения всего режима? А что, если Хаменеи таки убьют? Попробуем разобраться.

Но для начала несколько слов о главном фигуранте, так сказать. \

Аятолла Али Хаменеи. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Кто такой аятолла?

Верховный лидер Ирана, религиозный лидер Ирана. Ну, то есть человек с неограниченной властью в Иране, где с момента "Исламской революции" выстраивалась так называемая "теологическая диктатура".

Али Хаменеи возглавляет Иран с 1989 года, и уже "пережил" пятерых президентов страны.

До него страной руководил аятолла Хомейни, который собственно и возглавил революцию в 1979 году.

Что будет, если аятолла Хаменеи сбежит в Россию?

Это вполне реалистичный вариант, учитывая то рвение, с которым Израиль взялся демонтировать нынешний режим в Иране (хотя официально они это не признают, но иранцев выходить на улицу уже призвали).

Бегство духовного и фактического лидера за границу даст ему шанс выжить и пытаться управлять государством и войной против Израиля на расстоянии.

Но.

В выстроенной иранскими фанатиками структуре вряд ли подобный побег будет воспринят положительно. Нынешняя иранская власть уже лишилась многих высокопоставленных военных, командующих и руководителей. Теперь, если на фоне того, что Израиль ликвидирует всех высокопоставленных чиновников Ирана, которые попадаются ему под руку, бегство аятоллы... Его могут не понять.

И это вполне может ослабить режим. Не в глазах его сторонников даже, а в глазах оппозиционеров. Тех, кто ранее выходил на протесты в Тегеране и других городах. Что может стать прямым сигналом к действию.

Аятолла Али Хаменеи. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Что будет, если аятоллу Хаменеи убьют?

Что тоже не исключено, несмотря на прямые намеки Трампа, что он не хочет, чтобы аятоллу убивали. Израиль такой вариант не исключает. Более того, Нетаньяху считает, что убийство аятоллы может помочь быстрее завершить эти боевые действия.

Так ли это? Есть серьезные сомнения. В принципе, по вполне очевидной причине.

Если аятолла умирает, его сменяет новый аятолла. Как это, в конце концов, бывает во всех религиях.

В Иране есть специальный орган, который выбирает аятолл. О нем известно не так много, но он есть. Называется этот орган Совет экспертов по определению кандидатуры Лидера, и в него входят, по последним данным, чуть менее 100 депутатов.

Все они должны быть религиозно-политическими деятелями. Ну и все они теоретически способны собраться в том же онлайне и выбрать нового аятоллу.

Но, опять же, есть одно но

Это пока вопрос, который вполне может быть риторическим. Есть ли прямо сейчас в Иране столь же влиятельный и харизматичный лидер, каким является Али Хаменеи?

Потому что если нет — у режима в Иране будут проблемы.

Если подытожить

Очень многое будет зависеть от дальнейшего развития событий. Возможное бегство аятоллы будет означать, что режим в Иране как минимум пошатнулся.

Это не будет означать окончательный крах, и у иранских фундаменталистов еще будут оставаться варианты. Но они явно будут ограниченными.

Именно поэтому, очевидно, в Израиле рассматривают вариант с ликвидацией аятоллы. Потому что там прекрасно понимают свои нынешние шансы, особенно на фоне поддержки со стороны США.

Напомним, МИД Украины призывает граждан как можно скорее выехать из Израиля и Ирана из-за обострения ситуации с безопасностью в этих странах.