Почему Трамп сдерживает удар по ядерному объекту Ирана в Фордо

Дональд Трамп общается с журналистами. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Осторожность Дональда Трампа относительно возможного военного удара США по ядерному объекту в иранском Фордо связана с сомнениями в способности американской сверхмощной бомбы GBU-57 уничтожить цель. Иран слишком хорошо спрятал ядерный объект под землей, что затрудняет его уничтожение стандартными методами.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей оборонного ведомства США.

Реклама

Читайте также:

Трамп не уверен, что американские бомбы действительно уничтожат ядерный объект

Дональд Трамп, как свидетельствуют журналисты по информации от источников, неоднократно подчеркивал, что согласится на авиаудар только при условии полной уверенности в его эффективности. Речь идет о бомбе весом 13,6 тонны, которая теоретически обладает способностью разрушить глубоко спрятанный объект по обогащению урана. Однако, по информации источников, Трамп до сих пор очень колеблется и ожидает, что сам факт угрозы удара заставит Тегеран сесть за стол переговоров.

Почему бомба GBU-57 может не справиться

В Пентагоне еще с начала президентства Трампа идут споры относительно реального потенциала бомбы GBU-57. Двое чиновников, информированных о ситуации, отмечают, что объект в Фордо может быть недосягаемым для обычных боеприпасов, и только тактическое ядерное оружие способно нанести критические повреждения объекту, который заложен на глубине примерно 90 метров под землей.

При этом Дональд Трамп категорически не рассматривает вариант применения ядерного оружия. Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на совещаниях в Белом доме не обсуждали ядерные сценарии. По данным DTRA, Агентства по уменьшению угрозы при Минобороны США, которое испытывало GBU-57, эффективность обычных бомб даже в комбинации с несколькими такими боеприпасами не гарантирует разрушения тоннелей под Фордо.

Во время брифингов отмечалось, что для уничтожения объекта нужно было бы сначала "размягчить" почву обычными средствами, а потом применить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B-2. Однако, и такой план Дональд Трамп отвергает.

По мнению генерала Рэнди Маннера, даже использование GBU-57 лишь временно отбросит ядерную программу Ирана, возможно, на полгода или год. Но окончательно остановить ее такой удар не сможет. Бомба разработана для поражения подземных укрытий, однако имеет ряд ограничений: ее может нести только стратегический B-2, а для точной доставки нужен стабильный GPS-сигнал.

У Израиля тоже есть планы, как уничтожить ядерный объект в Иране

Израиль, несмотря на заявления о превосходстве в воздухе над Ираном, не имеет вооружения, которое бы позволяло разрушить столь глубоко укрытый объект. Одним из альтернативных сценариев был предложен рейд израильского спецназа с вертолетов, однако Трамп, по словам источников, этот план также отверг.

Что Иран спрятал в подземном объекте в Фордо

Фордо является стратегическим объектом, построенным под горой для защиты от воздушных атак. МАГАТЭ обнаружило там обогащение урана до 83,7%, то есть почти до уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Именно поэтому вывод объекта из эксплуатации дипломатическим или военным путем рассматривается, как критически важное для сдерживания ядерных амбиций Ирана.

Напомним, издание Axios обнародовало статью, где говорилось, что Израиль может и не ждать решения США и может самостоятельно ударить по ядерному объекту в Иране.

Другие западные СМИ заявили, что план по уничтожению объекта уже готов, однако, не хватает решения со стороны Дональда Трампа. В свою очередь президент США заявил, что уже "слишком поздно" для переговоров с Ираном.

Также стало известно, что аятолла Али Хаменеи, духовный лидер Ирана, собирается бежать в Россию.