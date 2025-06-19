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У Білому домі пояснили, коли Трамп ухвалить рішення щодо Ірану

19 червня 2025 22:45
Анастасія Писаненко - редактор
Коли Трамп ухвалить рішення щодо Ірану - дані Білого Дому
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп планує ухвалити рішення щодо можливої військової операції проти Ірану. Це станеться у найближчі два тижні.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у четвер, 19 червня.

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За її словами, американський лідер вирішив узяти паузу, оскільки наразі існує висока ймовірність початку переговорів з Тегераном.

У Білому домі зазначають, що дипломатичний шлях залишається пріоритетним.

Зазначимо, що президент США неодноразово використовував штамп щодо двох тижнів, наприклад, коли обіцяв визначитися з позицією щодо перемир’я в Україні.

Нагадаємо, що спеціальний представник США Стів Віткофф провів серію телефонних перемовин із главою іранської дипломатії Аббасом Аракчі. Контакти між сторонами відбулися на тлі минулотижневих ізраїльських ударів по території Ірану. 

А в Ізраїлі вважають, що лідер Штатів може ухвалити рішення атакувати підземний завод зі збагачення урану в Ірані.

США Іран Дональд Трамп Білий дім війна
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