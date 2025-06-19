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В Белом доме объяснили, когда Трамп примет решение по Ирану

19 июня 2025 22:45
Анастасия Писаненко - редактор
Когда Трамп примет решение по Ирану - данные Белого Дома
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп планирует принять решение о возможной военной операции против Ирана. Это произойдет в ближайшие две недели.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг, 19 июня.

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По ее словам, американский лидер решил взять паузу, поскольку сейчас существует высокая вероятность начала переговоров с Тегераном.

В Белом доме отмечают, что дипломатический путь остается приоритетным.

Отметим, что президент США неоднократно использовал штамп о двух неделях, например, когда обещал определиться с позицией по перемирию в Украине.

Напомним, что специальный представитель США Стив Уиткофф провел серию телефонных переговоров с главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи. Контакты между сторонами состоялись на фоне прошлонедельных израильских ударов по территории Ирана.

А в Израиле считают, что лидер Штатов может принять решение атаковать подземный завод по обогащению урана в Иране.

США Иран Дональд Трамп Белый дом війна
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