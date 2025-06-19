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Ескалація на Ближньому Сході — Іран провів переговори зі США

19 червня 2025 19:52
Аркадій Пастула - Редактор
США та Іран провели переговори на тлі ескалації з Ізраїлем
Спеціальний посланець США Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Аркадій Пастула - Редактор

Спеціальний посланець Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф провів декілька телефонних розмов з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Вони відбувалися на тлі ударів Ізраїлю по Ірану минулого тижня. Сторони намагалися знайти дипломатичне завершення ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у четвер, 19 червня.

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Переговори між США та Іраном

За словами джерел, Аракчі повідомив, що Іран не продовжуватиме переговори, якщо Ізраїль не припинить удари. 

Сторони обговорили пропозицію США, яка має на меті створити регіональний консорціум зі збагачення урану за межами Ірану. Однак Тегеран її відхилив.

Регіональний дипломат, обізнаний із позицією Ірану, повідомив, що Аракчі висловив Віткоффу готовність країни піти на поступки в ядерному питанні за умови, що США натиснуть на Ізраїль із вимогою зупинити конфлікт.

Нагадаємо, у Конгресі США зареєстрували резолюцію, що забороняє Дональду Трампу втручатися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

А в Ізраїлі вважають, що лідер Штатів може ухвалити рішення атакувати підземний завод зі збагачення урану в Ірані.

США Іран Ізраїль ядерна зброя Уран Стів Віткофф
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