У Конгресі готують резолюцію, щоб зупинити Трампа від нападу на Іран

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Конгресі США з’явилася резолюція, яка забороняє президенту Дональду Трампу втручатися у воєнний конфлікт Ізраїлю та Ірану. Відтак, ця резолюція має намір зупинити очільника Білого дому від нападу на Іран.

Про внесення резолюції конгресмен Палати представників Томас Массі повідомив на своєму сайті.

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Скриншот резолюції

У Конгресі мають намір зупинити Трампа від нападу на Іран

Автори двопартійної резолюції — республіканець Томас Массі та демократ Ро Ханна — мають намір заборонити армії США "здійснювати несанкціоновані військові дії в Ірані" і нагадують, що право оголошення війни належить виключно Конгресу.

Такий документ про воєнні повноваження може бути винесено на обговорення та голосування в залі парламенту після 15 календарних днів без ухвалення рішень у комітеті.

"Конституція не дозволяє виконавчій владі в односторонньому порядку вчиняти військові дії проти суверенної держави, яка не напала на Сполучені Штати. Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Війна між Ізраїлем та Іраном не є нашою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої Конституції", — наголосив Массі.

Водночас конгресмен Ро Ханна від демократичної партії підтримав республіканця як співголова резолюції про військові повноваження щодо Ірану.

"Жоден президент не повинен мати можливість обходити конституційні повноваження Конгресу в питаннях війни. Американський народ не хоче бути втягнутим в черговий катастрофічний конфлікт на Близькому Сході. Я пишаюся тим, що разом з конгресменом Массі очолюю цю двопартійну резолюцію про військові повноваження, щоб ще раз підтвердити, що будь-які військові дії проти Ірану повинні бути санкціоновані Конгресом", — додав конгресмен Ханна.

Наразі законопроєкт має підтримку 27 конгресменів з обох партій, включно з близькою союзницею Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін.

Резолюція з’явилася в той момент, коли Трамп зважує можливість завдання ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Раніше ми інформували, що Трамп майже готовий віддати наказ уразити ядерні об'єкти в Ірані.

Напередодні Трамп висловився про можливість переговорів з Іраном щодо ядерної програми цієї країни. Він заявив, що час вже вичерпано.