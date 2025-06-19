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В Конгрессе США хотят остановить Трампа от войны с Ираном

19 июня 2025 14:58
Евтушенко Алина - редактор
В Конгрессе готовят резолюцию, чтобы остановить Трампа от нападения на Иран
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

В Конгрессе США появилась резолюция, которая запрещает президенту Дональду Трампу вмешиваться в военный конфликт Израиля и Ирана. Следовательно, эта резолюция намерена остановить главу Белого дома от нападения на Иран.

О внесении резолюции конгрессмен Палаты представителей Томас Масси сообщил на своем сайте.

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Скриншот резолюции

В Конгрессе намерены остановить Трампа от нападения на Иран

Авторы двухпартийной резолюции — республиканец Томас Масси и демократ Ро Ханна — намерены запретить армии США "осуществлять несанкционированные военные действия в Иране" и напоминают, что право объявления войны принадлежит исключительно Конгрессу.

Такой документ о военных полномочиях может быть вынесен на обсуждение и голосование в зале парламента после 15 календарных дней без принятия решений в комитете.

"Конституция не позволяет исполнительной власти в одностороннем порядке совершать военные действия против суверенного государства, которое не напало на Соединенные Штаты. Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией", — подчеркнул Масси.

В то же время конгрессмен Ро Ханна от демократической партии поддержал республиканца как сопредседатель резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана.

"Ни один президент не должен иметь возможность обходить конституционные полномочия Конгресса в вопросах войны. Американский народ не хочет быть втянутым в очередной катастрофический конфликт на Ближнем Востоке. Я горжусь тем, что вместе с конгрессменом Масси возглавляю эту двухпартийную резолюцию о военных полномочиях, чтобы еще раз подтвердить, что любые военные действия против Ирана должны быть санкционированы Конгрессом", — добавил конгрессмен Ханна.

Сейчас законопроект имеет поддержку 27 конгрессменов из обеих партий, включая близкую союзницу Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин.

Резолюция появилась в тот момент, когда Трамп взвешивает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.

Ранее мы информировали, что Трамп почти готов отдать приказ поразить ядерные объекты в Иране.

Накануне Трамп высказался о возможности переговоров с Ираном по ядерной программе этой страны. Он заявил, что время уже исчерпано.

США Иран Израиль Дональд Трамп війна
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