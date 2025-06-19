США и Иран провели переговоры на фоне эскалации с Израилем

Специальный посланник США Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф провел несколько телефонных разговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Они происходили на фоне ударов Израиля по Ирану на прошлой неделе. Стороны пытались найти дипломатическое завершение эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в четверг, 19 июня.

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Переговоры между США и Ираном

По словам источников, Аракчи сообщил, что Иран не будет продолжать переговоры, если Израиль не прекратит удары.

Стороны обсудили предложение США, которое имеет целью создать региональный консорциум по обогащению урана за пределами Ирана. Однако Тегеран его отклонил.

Региональный дипломат, знакомый с позицией Ирана, сообщил, что Аракчи выразил Уиткоффу готовность страны пойти на уступки в ядерном вопросе при условии, что США надавят на Израиль с требованием остановить конфликт.

Напомним, в Конгрессе США зарегистрировали резолюцию, запрещающую Дональду Трампу вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном.

А в Израиле считают, что лидер Штатов может принять решение атаковать подземный завод по обогащению урана в Иране.