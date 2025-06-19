Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Рецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаУкраинаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Эскалация на Ближнем Востоке — Иран провел переговоры с США arrow

Эскалация на Ближнем Востоке — Иран провел переговоры с США

19 июня 2025 19:52
Аркадий Пастула - Редактор
США и Иран провели переговоры на фоне эскалации с Израилем
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Аркадий Пастула - Редактор

Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф провел несколько телефонных разговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Они происходили на фоне ударов Израиля по Ирану на прошлой неделе. Стороны пытались найти дипломатическое завершение эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в четверг, 19 июня.

Реклама
Читайте также:

Переговоры между США и Ираном

По словам источников, Аракчи сообщил, что Иран не будет продолжать переговоры, если Израиль не прекратит удары.

Стороны обсудили предложение США, которое имеет целью создать региональный консорциум по обогащению урана за пределами Ирана. Однако Тегеран его отклонил.

Региональный дипломат, знакомый с позицией Ирана, сообщил, что Аракчи выразил Уиткоффу готовность страны пойти на уступки в ядерном вопросе при условии, что США надавят на Израиль с требованием остановить конфликт.

Напомним, в Конгрессе США зарегистрировали резолюцию, запрещающую Дональду Трампу вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном.

А в Израиле считают, что лидер Штатов может принять решение атаковать подземный завод по обогащению урана в Иране.

США Иран Израиль ядерное оружие Уран Стив Виткофф
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации