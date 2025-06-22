Американці завдали ударів по декількох іранських ядерних об'єктах — подробиці

Президент США Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard/Reuters

Американці здійснили атаку на три ядерних об'єкти в Ірані. Йдеться про Фордо, Натанз та Ісфахан.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

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Удар США по іранських ядерних об'єктах

Американський лідер зазначив, що наразі літаки вже перебувають за межами повітряного простору Ірану. Головним об'єктом є Фордо: на нього скинули повний запас бомб.

"Усі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Настав час миру. Дякую за увагу до цього питання", — написав Трамп.

За даними Fox News, США застосували для удару по підземних укриттях Фордо шість важких авіабомб. По інших ядерних об'єктах американці вдарили 30 крилатими ракетами "Томагавк", які випустили з відстані близько 400 метрів із підводних човнів.

Як Іран відреагував на обстріл своїх ядерних об'єктів американцями

Коментуючи атаку на ядерні об'єкти, представник центру управління кризовими ситуаціями регіону Кум зазначив, що декілька годин тому, після активації ППО та виявлення ворожих цілей, частина території ядерного об'єкту Фордо зазнала атаки ворожими повітряними силами.

In the first confirmation of the strikes by authorities in Iran, the Qom Province’s Crisis Management Center has said in a statement, “A few hours ago, following activation of Qom air defense systems and identification of hostile targets, a part of the area of Fordow nuclear… — OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2025

Звернення Трампа після удару по ядерних об'єктах Ірану

У зверненні до американців президент США Дональд Трамп заявив, що основні іранські ядерні об'єкти зі збагачення урану вдалося повністю знищити, і назвав це значним військовим успіхом.

"Іран — хуліган на Близькому Сході. Тепер він мусить укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть значно потужнішими й набагато легшими", — попередив Трамп.

Нагадаємо, видання The Gardian вважає, що США можуть скинути тактичну ядерну зброю на ядерні об'єкти Ірану. Щоправда, офіційно це питання в оборонному американському відомстві та Білому домі не розглядають.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп планує ухвалити рішення щодо можливої військової операції. Це станеться впродовж найближчих двох тижнів.