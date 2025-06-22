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США атакували декілька ядерних об'єктів Ірану — що відомо

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Дата публікації: 22 червня 2025 05:43
Американці завдали ударів по декількох іранських ядерних об'єктах — подробиці
Президент США Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard/Reuters
Ключові моменти Удар США по іранських ядерних об'єктах Як Іран відреагував на обстріл своїх ядерних об'єктів американцями Звернення Трампа після удару по ядерних об'єктах Ірану

Американці здійснили атаку на три ядерних об'єкти в Ірані. Йдеться про Фордо, Натанз та Ісфахан.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

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Удар США по іранських ядерних об'єктах

Американський лідер зазначив, що наразі літаки вже перебувають за межами повітряного простору Ірану. Головним об'єктом є Фордо: на нього скинули повний запас бомб.

"Усі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Настав час миру. Дякую за увагу до цього питання", — написав Трамп.

За даними Fox News, США застосували для удару по підземних укриттях Фордо шість важких авіабомб. По інших ядерних об'єктах американці вдарили 30 крилатими ракетами "Томагавк", які випустили з відстані близько 400 метрів із підводних човнів.

Як Іран відреагував на обстріл своїх ядерних об'єктів американцями

Коментуючи атаку на ядерні об'єкти, представник центру управління кризовими ситуаціями регіону Кум зазначив, що декілька годин тому, після активації ППО та виявлення ворожих цілей, частина території ядерного об'єкту Фордо зазнала атаки ворожими повітряними силами. 

Звернення Трампа після удару по ядерних об'єктах Ірану

У зверненні до американців президент США Дональд Трамп заявив, що основні іранські ядерні об'єкти зі збагачення урану вдалося повністю знищити, і назвав це значним військовим успіхом.

"Іран — хуліган на Близькому Сході. Тепер він мусить укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть значно потужнішими й набагато легшими", — попередив Трамп.

Нагадаємо, видання The Gardian вважає, що США можуть скинути тактичну ядерну зброю на ядерні об'єкти Ірану. Щоправда, офіційно це питання в оборонному американському відомстві та Білому домі не розглядають.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп планує ухвалити рішення щодо можливої військової операції. Це станеться  впродовж найближчих двох тижнів.

США Іран Дональд Трамп обстріли ядерна небезпека
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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