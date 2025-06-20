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Трамп може рішитись вдарити по Ірану тактичною ЯЗ — The Guardian

20 червня 2025 06:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У США побоюються, що звичайними протибункерними бомбами не зможуть зруйнувати ядерний об'єкт в іранському Фордо
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У США можуть дійти до того, що вирішать скинути тактичну ядерну зброю на ядерні об'єкти Ірану. Поки що така ідея не офіційна, але має суто технічне підґрунтя.

Про це повідомляє The Guardian.

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Чому можливо застосування такої зброї

Видання з посиланням на експертів аргументує це тим, що президент США може бути не впевненим, що вдасться зруйнувати ядерний об'єкт Ірану в Фордо спеціальними протибункерними бомбами GBU-57 ("bunker buster"). 

Трамп розглядає удари як виправдані тільки в тому разі, якщо їх результативність буде гарантована. А за оцінками деяких військових аналітиків, єдиним способом гарантованого знищення об'єкта у Фордо може бути застосування тактичної ядерної зброї. 

Доповідь Агентства зі зниження загрози (DTRA) стверджує, що для повного руйнування об'єкта на глибині до 90 метрів знадобиться кілька етапів: спочатку — "пом'якшення" ґрунту звичайними бомбами, а потім — використання ядерного боєприпасу. 

Однак жоден із подібних засобів ще не застосовувався в реальних умовах проти настільки захищеного об'єкта.

Проте видання зазначає, що міністр оборони Піт Гегсет і голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн такої опції офіційно не пропонували, і Трамп її офіційно не розглядав можливість застосувати тактичну ядерну зброю.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп планує ухвалити рішення щодо можливої військової операції проти Ірану. Це станеться у найближчі два тижні.

Нагадаємо, що спецпредставник США Стів Віткофф провів серію телефонних перемовин із главою іранської дипломатії Аббасом Аракчі. Контакти між сторонами відбулися на тлі ізраїльських ударів по території Ірану. 

США Іран Дональд Трамп ядерна зброя війна ядерна небезпека
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