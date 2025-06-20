В США опасаются, что обычными противобункерными бомбами не смогут разрушить ядерный объект в иранском Фордо

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В США могут дойти до того, что решат сбросить тактическое ядерное оружие на ядерные объекты Ирана. Пока такая идея не официальная, но имеет чисто техническую подоплеку.

Об этом сообщает The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Почему возможно применение такого оружия

Издание со ссылкой на экспертов аргументирует это тем, что президент США может быть не уверенным, что не удастся разрушить ядерный объект Ирана в Фордо специальными противобункерными бомбами GBU-57 ("bunker buster").

Трамп рассматривает удары как оправданные только в том случае, если их результативность будет гарантирована. А по оценкам некоторых военных аналитиков, единственным способом гарантированного уничтожения объекта у Фордо может быть применение тактического ядерного оружия.

Доклад Агентства по снижению угрозы (DTRA) утверждает, что для полного разрушения объекта на глубине до 90 метров понадобится несколько этапов: сначала — "смягчение" грунта обычными бомбами, а затем — использование ядерного боеприпаса.

Однако ни одно из подобных средств еще не применялось в реальных условиях против столь защищенного объекта.

Однако издание отмечает, что министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн такой опции официально не предлагали, и Трамп официально не рассматривал возможность применить тактическое ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует принять решение о возможной военной операции против Ирана. Это произойдет в ближайшие две недели.

Напомним, что спецпредставитель США Стив Уиткофф провел серию телефонных переговоров с главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи. Контакты между сторонами состоялись на фоне израильских ударов по территории Ирана.