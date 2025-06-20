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Трамп может решить ударить по Ирану тактическим ЯО — The Guardian

20 июня 2025 06:05
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В США опасаются, что обычными противобункерными бомбами не смогут разрушить ядерный объект в иранском Фордо
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В США могут дойти до того, что решат сбросить тактическое ядерное оружие на ядерные объекты Ирана. Пока такая идея не официальная, но имеет чисто техническую подоплеку.

Об этом сообщает The Guardian.

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Почему возможно применение такого оружия

Издание со ссылкой на экспертов аргументирует это тем, что президент США может быть не уверенным, что не удастся разрушить ядерный объект Ирана в Фордо специальными противобункерными бомбами GBU-57 ("bunker buster").

Трамп рассматривает удары как оправданные только в том случае, если их результативность будет гарантирована. А по оценкам некоторых военных аналитиков, единственным способом гарантированного уничтожения объекта у Фордо может быть применение тактического ядерного оружия.

Доклад Агентства по снижению угрозы (DTRA) утверждает, что для полного разрушения объекта на глубине до 90 метров понадобится несколько этапов: сначала — "смягчение" грунта обычными бомбами, а затем — использование ядерного боеприпаса.

Однако ни одно из подобных средств еще не применялось в реальных условиях против столь защищенного объекта.

Однако издание отмечает, что министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн такой опции официально не предлагали, и Трамп официально не рассматривал возможность применить тактическое ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует принять решение о возможной военной операции против Ирана. Это произойдет в ближайшие две недели.

Напомним, что спецпредставитель США Стив Уиткофф провел серию телефонных переговоров с главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи. Контакты между сторонами состоялись на фоне израильских ударов по территории Ирана.

США Иран Дональд Трамп ядерное оружие війна ядерная опасность
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