Американцы нанесли удары по нескольким иранским ядерным объектам — подробности

Президент США Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard/Reuters

Американцы совершили атаку на три ядерных объекта в Иране. Речь идет о Фордо, Натанз и Исфахан.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

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Удар США по иранским ядерным объектам

Американский лидер отметил, что сейчас самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Главным объектом является Фордо: на него сбросили полный запас бомб.

"Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. Ни одна другая армия в мире не смогла бы этого сделать. Пришло время мира. Спасибо за внимание к этому вопросу", — написал Трамп.

По данным Fox News, США применили для удара по подземным укрытиям Фордо шесть тяжелых авиабомб. По другим ядерным объектам американцы ударили 30 крылатыми ракетами "Томагавк", которые выпустили с расстояния около 400 метров с подводных лодок.

Как Иран отреагировал на обстрел своих ядерных объектов американцами

Комментируя атаку на ядерные объекты, представитель центра управления кризисными ситуациями региона Кум отметил, что несколько часов назад, после активации ПВО и обнаружения вражеских целей, часть территории ядерного объекта Фордо подверглась атаке вражескими воздушными силами.

В первом подтверждении ударов со стороны властей Ирана, Центр управления кризисными ситуациями провинции Кум в своем заявлении сказал: "Несколько часов назад, после активации систем ПВО Кума и выявления враждебных целей, часть территории ядерного объекта Фордо подверглась атаке вражеских воздушных сил... - OSINTdefender (@sentdefender) 22 июня 2025 г.

Обращение Трампа после удара по ядерным объектам Ирана

В обращении к американцам президент США Дональд Трамп заявил, что основные иранские ядерные объекты по обогащению урана удалось полностью уничтожить, и назвал это значительным военным успехом.

"Иран — хулиган на Ближнем Востоке. Теперь он должен заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут значительно мощнее и гораздо легче", — предупредил Трамп.

Напомним, издание The Gardian считает, что США могут сбросить тактическое ядерное оружие на ядерные объекты Ирана. Правда, официально этот вопрос в оборонном американском ведомстве и Белом доме не рассматривают.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп планирует принять решение о возможной военной операции. Это произойдет в течение ближайших двух недель.