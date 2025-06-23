Украина эвакуировала 176 человек из Израиля — эксклюзивное видео операции

Украинцы держат флаг. Фото: кадр из видео

На фоне обострения ситуации на Ближнем востоке Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Министерством иностранных дел провели спецоперацию по эвакуации граждан с территории Израиля. Операция была осуществлена по поручению Президента Украины.

Видеокадры эвакуации обнародовала пресс-служба ГУР.

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Как сообщается, домой вернулись 133 гражданина Украины. Кроме того, эвакуированы граждане других государств — Молдовы, Латвии, Азербайджана и США. Общее количество спасенных составляет 176 человек.

На эксклюзивном видео, которое было обнародовано после завершения операции, можно увидеть отдельные фрагменты ее проведения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию украинцев из Израиля.

Отметим, что 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана.

Зато СМИ считают, что у Ирана есть несколько вариантов ответа на удары.