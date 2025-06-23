Іран може бити по базах США чи перекрити нафтову протоку у відповідь на бомбардування з боку США

Іранська ракетна зброя. Ілюстративне фото: Reuters

У Ірану є чимало способів дати відповідь США та Ірану на бомбардування ядерних об'єктів країни. Це можуть бути як військові, так і економічні дії, які стануть дуже болючими для обох держав.

Про це в аналітичному матеріалі повідомляє CNN.

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Удар по військових базах США

Місця ударів США та Ізраїлю по Ірану. Фото: CNN

Виступаючи у Стамбулі, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна має "різноманітні варіанти" реагування на напади США. Зараз Іран обмірковує свої наступні кроки.

Аналітики, опитані CNN вважають, що Іран може завдяки своїм союзним угрупованням в Іраку, Ємені та Сирії здійснити напади на американські об'єкти в регіоні. Хоча найсильнішим союзником Ірану в регіоні колись була ліванська "Хезболла", ця група була значно ослаблена через атаки Ізраїлю, пише CNN.

США зберігають присутність загалом у 19 об'єктах по всьому регіону, причому вісім з них, на думку аналітиків, мають постійну присутність США. Зараз на Близькому Сході перебуває близько 40 000 американських військовослужбовців.

Підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити раніше пообіцяли атакувати американські кораблі в Червоному морі, якщо США приєднаються до конфлікту Ізраїлю з Іраном.

Нафтовий удар

Розташування Ормузької протоки. Фото: Скриншот

Іран може порушити світову торгівлю нафтою, якщо вирішить закрити Ормузьку протоку — ключовий маршрут доставки нафти.

Поки що суттєвих перебоїв у світовому потоку нафти не було. Але якщо експорт нафти буде порушено або якщо Іран спробує заблокувати Ормузьку протоку, світовий ринок нафти може зіткнутися з екзистенційною кризою. Щодня через протоку протікає близько 20 мільйонів барелів нафти.

Проте аналітики попереджають: таке рішення може зіграти як на користь Ірану, так і проти нього. З одного боку інші країни можуть благати США скоріше домовитись з Іраном через кризу нафти, а з іншого — розізлитись на Іран і навпаки ще більше підтримати США у рішенні змінити режим в Тегерані.

Пришвидшення розробки "ядерки"

Деякі експерти кажуть, що Іран, ймовірно, зараз змагатиметься за ядерну бомбу, навіть якщо нинішній режим впаде і на його місце прийдуть нові лідери.

Навіть якщо режим впаде і до влади прийдуть нові військові елементи, вони, ймовірно, будуть набагато більш агресивними, ніж нинішній режим, і прагнутимуть отримати ядерну зброю як єдиний засіб стримування.

Експерти раніше заявляли, що Іран, ймовірно, перемістив свої запаси збагаченого урану зі своїх ключових ядерних об'єктів на тлі ізраїльських ударів. Атомні електростанції, що виробляють електроенергію для цивільних цілей, використовують уран, збагачений до 3,5-5%. Збагачений до вищих рівнів, уран може бути використаний для створення бомби.

Раніше повідомлялось про реакцію українського МЗС на бомбардування Ірану. Там вважають, що іранська ядерна програма має бути повністю зупинена.

А президент США Дональд Трамп охарактеризував операцію як "надзвичайно успішну" й наголосив, що жодна інша армія у світі не змогла б здійснити таку атаку.