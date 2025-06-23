Иран может бить по базам США или перекрыть нефтяной пролив в ответ на бомбардировки со стороны США

Иранское ракетное оружие. Иллюстративное фото: Reuters

У Ирана есть немало способов дать ответ США и Ирану на бомбардировку ядерных объектов страны. Это могут быть как военные, так и экономические действия, которые станут очень болезненными для обоих государств.

Об этом в аналитическом материале сообщает CNN.

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Удар по военным базам США

Места ударов США и Израиля по Ирану. Фото: CNN

Выступая в Стамбуле, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна имеет "различные варианты" реагирования на нападения США. Сейчас Иран обдумывает свои следующие шаги.

Аналитики, опрошенные CNN считают, что Иран может благодаря своим союзным группировкам в Ираке, Йемене и Сирии осуществить нападения на американские объекты в регионе. Хотя самым сильным союзником Ирана в регионе когда-то была ливанская "Хезболла", эта группа была значительно ослаблена из-за атак Израиля, пишет CNN.

США сохраняют присутствие в целом в 19 объектах по всему региону, причем восемь из них, по мнению аналитиков, имеют постоянное присутствие США. Сейчас на Ближнем Востоке находится около 40 000 американских военнослужащих.

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы ранее пообещали атаковать американские корабли в Красном море, если США присоединятся к конфликту Израиля с Ираном.

Нефтяной удар

Расположение Ормузского пролива. Фото: Скриншот

Иран может нарушить мировую торговлю нефтью, если решит закрыть Ормузский пролив - ключевой маршрут доставки нефти.

Пока существенных перебоев в мировом потоке нефти не было. Но если экспорт нефти будет нарушен или если Иран попытается заблокировать Ормузский пролив, мировой рынок нефти может столкнуться с экзистенциальным кризисом. Ежедневно через пролив протекает около 20 миллионов баррелей нефти.

Однако аналитики предупреждают: такое решение может сыграть как в пользу Ирана, так и против него. С одной стороны другие страны могут умолять США скорее договориться с Ираном из-за кризиса нефти, а с другой — разозлиться на Иран и наоборот еще больше поддержать США в решении изменить режим в Тегеране.

Ускорение разработки "ядерки"

Некоторые эксперты говорят, что Иран, вероятно, сейчас будет бороться за ядерную бомбу, даже если нынешний режим падет и на его место придут новые лидеры.

Даже если режим падет и к власти придут новые военные элементы, они, вероятно, будут гораздо более агрессивными, чем нынешний режим, и будут стремиться получить ядерное оружие как единственное средство сдерживания.

Эксперты ранее заявляли, что Иран, вероятно, переместил свои запасы обогащенного урана со своих ключевых ядерных объектов на фоне израильских ударов. Атомные электростанции, вырабатывающие электроэнергию для гражданских целей, используют уран, обогащенный до 3,5-5%. Обогащенный до высших уровней, уран может быть использован для создания бомбы.

Ранее сообщалось о реакции украинского МИД на бомбардировку Ирана. Там считают, что иранская ядерная программа должна быть полностью остановлена.

А президент США Дональд Трамп охарактеризовал операцию как "чрезвычайно успешную" и отметил, что ни одна другая армия в мире не смогла бы осуществить такую атаку.