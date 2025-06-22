У МЗС зробили заяву щодо ударів США по ядерним об'єктах Ірану

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Іранська ядерна програма має бути повністю зупинена, щоб вона більше ніколи не становила загрози ні для країн Близького Сходу, ні для інших держав. Саме агресивні дії іранського режиму призвели до нинішнього розвитку подій.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України (МЗС), опублікованій у неділю, 22 червня.

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У МЗС прокоментували удари США та Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану. У Києві наголосили, що переконані у необхідності покласти край іранській ядерній програмі.

"Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків. Констатуємо, що саме агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включаючи вороже ставлення як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій", — йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві додали, що Іран є співучасником злочину агресії РФ проти України. Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БпЛА та технології, які Росія систематично використовує для вбивства людей і руйнування критичної інфраструктури.

"Ми неодноразово привертали увагу міжнародного співтовариства, що такі дії Ірану є грубим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231 (2015), зокрема пункту 4 додатку В цього документа, а відтак вимагають необхідної реакції", — зазначили в МЗС.

В міністерстві наголосили, що Іран через свої проксі-сили й надалі підриває стабільність на Близькому Сході, посилюючи загрози миру та безпеці в регіоні.

"Переконані, що вжиті США спільно з Ізраїлем заходи проти іранських ядерних об'єктів направили чіткий сигнал іранському режиму про неприпустимість продовження ним політики, спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації на Близькому Сході", — відзначили в МЗС.

У заяві зазначається, що Україна, яка відмовилася від одного з найбільших ядерних арсеналів у світі, добре розуміє небезпеку, яку становить зброя масового знищення. Тому Київ вважає, що зупинка іранської ядерної програми сприятиме зміцненню безпеки як на Близькому Сході, так і в усьому світі.

"Що стосується майбутнього Ірану, переконані, що іранський народ, який має славетну багатотисячолітню історію, заслуговує на гідне, вільне та щасливе життя у мирі та порозумінні як з Ізраїлем, так і з усіма іншими народами світу, а не на засилля нинішнього режиму з його орієнтацією на війну, терор, брехню та одвічну конфронтацію", — йдеться у повідомленні.

Також у дипвідомстві закликали іранське керівництво припинити надавати Москві допомогу в її агресивній війні проти України.

Нагадаємо, що 22 червня США завдали ударів по низці іранських ядерних об’єктів, зокрема в районах Фордо, Натанс і Ісфахан.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував операцію як "надзвичайно успішну" й наголосив, що жодна інша армія у світі не змогла б здійснити таку атаку.