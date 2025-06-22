В МИД сделали заявление относительно ударов США по ядерным объектам Ирана

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Иранская ядерная программа должна быть полностью остановлена, чтобы она больше никогда не представляла угрозы ни для стран Ближнего Востока, ни для других государств. Именно агрессивные действия иранского режима привели к нынешнему развитию событий.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины (МИД), опубликованном в воскресенье, 22 июня.

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В МИД прокомментировали удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана. В Киеве отметили, что убеждены в необходимости положить конец иранской ядерной программе.

"Мирные усилия по ядерному нераспространению в Иране продолжались годами, но не были результативными. Еще весной США предупреждали Иран о последствиях в случае отсутствия конструктивных шагов. Констатируем, что именно агрессивность действий иранского режима, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение как к Израилю, так и ко многим другим нациям, привели к нынешнему развитию событий", — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Иран является соучастником преступления агрессии РФ против Украины. Иранский режим оказывает военную помощь России, в частности поставляет БпЛА и технологии, которые Россия систематически использует для убийства людей и разрушения критической инфраструктуры.

"Мы неоднократно привлекали внимание международного сообщества, что такие действия Ирана являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015), в частности пункта 4 приложения В этого документа, а затем требуют необходимой реакции", — отметили в МИД.

В министерстве отметили, что Иран через свои прокси-силы и в дальнейшем подрывает стабильность на Ближнем Востоке, усиливая угрозы миру и безопасности в регионе.

"Убеждены, что принятые США совместно с Израилем меры против иранских ядерных объектов направили четкий сигнал иранскому режиму о недопустимости продолжения им политики, направленной на дестабилизацию ситуации безопасности на Ближнем Востоке", — отметили в МИД.

В заявлении отмечается, что Украина, которая отказалась от одного из крупнейших ядерных арсеналов в мире, хорошо понимает опасность, которую представляет оружие массового уничтожения. Поэтому Киев считает, что остановка иранской ядерной программы будет способствовать укреплению безопасности как на Ближнем Востоке, так и во всем мире.

"Что касается будущего Ирана, убеждены, что иранский народ, который имеет славную многотысячелетнюю историю, заслуживает достойной, свободной и счастливой жизни в мире и взаимопонимании как с Израилем, так и со всеми другими народами мира, а не на засилье нынешнего режима с его ориентацией на войну, террор, ложь и извечную конфронтацию", — говорится в сообщении.

Также в дипведомстве призвали иранское руководство прекратить оказывать Москве помощь в ее агрессивной войне против Украины.

Напомним, что 22 июня США нанесли удары по ряду иранских ядерных объектов, в частности в районах Фордо, Натанс и Исфахан.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал операцию как "чрезвычайно успешную" и подчеркнул, что ни одна другая армия в мире не смогла бы осуществить такую атаку.