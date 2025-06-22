В МИД сделали заявление относительно ударов США по ядерным объектам Ирана

МИД Украины отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана
Иранская ядерная программа должна быть полностью остановлена, чтобы она больше никогда не представляла угрозы ни для стран Ближнего Востока, ни для других государств. Именно агрессивные действия иранского режима привели к нынешнему развитию событий.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины (МИД), опубликованном в воскресенье, 22 июня.
Позиция Украины
В МИД прокомментировали удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана. В Киеве отметили, что убеждены в необходимости положить конец иранской ядерной программе.
"Мирные усилия по ядерному нераспространению в Иране продолжались годами, но не были результативными. Еще весной США предупреждали Иран о последствиях в случае отсутствия конструктивных шагов. Констатируем, что именно агрессивность действий иранского режима, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение как к Израилю, так и ко многим другим нациям, привели к нынешнему развитию событий", — говорится в сообщении.
В дипломатическом ведомстве добавили, что Иран является соучастником преступления агрессии РФ против Украины. Иранский режим оказывает военную помощь России, в частности поставляет БпЛА и технологии, которые Россия систематически использует для убийства людей и разрушения критической инфраструктуры.
"Мы неоднократно привлекали внимание международного сообщества, что такие действия Ирана являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015), в частности пункта 4 приложения В этого документа, а затем требуют необходимой реакции", — отметили в МИД.
В министерстве отметили, что Иран через свои прокси-силы и в дальнейшем подрывает стабильность на Ближнем Востоке, усиливая угрозы миру и безопасности в регионе.
"Убеждены, что принятые США совместно с Израилем меры против иранских ядерных объектов направили четкий сигнал иранскому режиму о недопустимости продолжения им политики, направленной на дестабилизацию ситуации безопасности на Ближнем Востоке", — отметили в МИД.
В заявлении отмечается, что Украина, которая отказалась от одного из крупнейших ядерных арсеналов в мире, хорошо понимает опасность, которую представляет оружие массового уничтожения. Поэтому Киев считает, что остановка иранской ядерной программы будет способствовать укреплению безопасности как на Ближнем Востоке, так и во всем мире.
"Что касается будущего Ирана, убеждены, что иранский народ, который имеет славную многотысячелетнюю историю, заслуживает достойной, свободной и счастливой жизни в мире и взаимопонимании как с Израилем, так и со всеми другими народами мира, а не на засилье нынешнего режима с его ориентацией на войну, террор, ложь и извечную конфронтацию", — говорится в сообщении.
Также в дипведомстве призвали иранское руководство прекратить оказывать Москве помощь в ее агрессивной войне против Украины.
Напомним, что 22 июня США нанесли удары по ряду иранских ядерных объектов, в частности в районах Фордо, Натанс и Исфахан.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал операцию как "чрезвычайно успешную" и подчеркнул, что ни одна другая армия в мире не смогла бы осуществить такую атаку.
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