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Головна Новини дня У Пентагоні розкрили подробиці удару США по Ірану — відео

У Пентагоні розкрили подробиці удару США по Ірану — відео

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 16:57
Удар США по Ірану — Гегсет розповів подробиці
Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Ключові моменти Удар по Ірану

Глава Пентагону Піт Гегсет прокоментував удар Сполучених Штатів Америки по Ірану. За його словами, президент Дональд Трамп прагне миру, тому Іран має прийняти це.

Про це Піт Гегсет заявив на брифінгу у неділю, 22 червня.

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"Вночі за наказом президента Трампа центральне командування США завдало точного удару по трьох ядерних обʼєктах в Ірані: Фордоу, Натанзі та Ісфахані, щоб знищити або серйозно послабити ядерну програму Ірану", — зауважив Гегсет.

За його словами, це був неймовірний і приголомшливий успіх. Він каже, що Штати розгромили іранську ядерну програму.

"Операція не була спрямована проти іранських військ чи людей. Американське стримування повернулося", — додав глава Пентагону.

Нагадаємо, 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану. Зокрема, на Фордо скинули повний запас бомб.

А напередодні атаки Україна провела евакуацію людей на Близькому Сході. Йдеться про 176 людей.

США Іран Дональд Трамп ядерна зброя Пентагон
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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