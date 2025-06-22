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Главная Новости дня В Пентагоне раскрыли подробности удара США по Ирану — видео

В Пентагоне раскрыли подробности удара США по Ирану — видео

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Дата публикации 22 июня 2025 16:57
Удар США по Ирану — Хегсет рассказал подробности
Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Ключові моменти Удар по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал удар Соединенных Штатов Америки по Ирану. По его словам, президент Дональд Трамп стремится к миру, поэтому Иран должен принять это.

Об этом Пит Хегсет заявил на брифинге в воскресенье, 22 июня.

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"Ночью по приказу президента Трампа центральное командование США нанесло точный удар по трем ядерным объектам в Иране: Фордоу, Натанзе и Исфахане, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана", — отметил Хегсет.

По его словам, это был невероятный и ошеломляющий успех. Он говорит, что Штаты разгромили иранскую ядерную программу.

"Операция не была направлена против иранских войск или людей. Американское сдерживание вернулось", — добавил глава Пентагона.

Напомним, 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. В частности, на Фордо сбросили полный запас бомб.

А накануне атаки Украина провела эвакуацию людей на Ближнем Востоке. Речь идет о 176 людях.

США Иран Дональд Трамп ядерное оружие Пентагон
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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