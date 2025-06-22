Удар США по Ирану — Хегсет рассказал подробности

В Пентагоне раскрыли подробности удара США по Ирану — видео
Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал удар Соединенных Штатов Америки по Ирану. По его словам, президент Дональд Трамп стремится к миру, поэтому Иран должен принять это.
Об этом Пит Хегсет заявил на брифинге в воскресенье, 22 июня.
Удар по Ирану
"Ночью по приказу президента Трампа центральное командование США нанесло точный удар по трем ядерным объектам в Иране: Фордоу, Натанзе и Исфахане, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана", — отметил Хегсет.
По его словам, это был невероятный и ошеломляющий успех. Он говорит, что Штаты разгромили иранскую ядерную программу.
"Операция не была направлена против иранских войск или людей. Американское сдерживание вернулось", — добавил глава Пентагона.
Напомним, 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. В частности, на Фордо сбросили полный запас бомб.
А накануне атаки Украина провела эвакуацию людей на Ближнем Востоке. Речь идет о 176 людях.
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