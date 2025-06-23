Руководитель ОП Ермак сравнил борьбу Украины и Израиля

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сравнил Израиль и Украину. По его словам, страны просто воюют за само право существовать.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в понедельник, 23 июня.

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Израиль и Украина

Ермак отметил, что Иран хочет, чтобы Израиля не существовало, а Россия — чтобы не существовало Украины.

"Две автократии, мыслящие одинаково и не признающие права на существование еврейского и украинского народов", — подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, Украина и Израиль просто воюют за само право существовать. Они не стремятся к уничтожению других государств.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, ГУР совместно с МИД провели эвакуацию украинцев из Израиля. Операцию осуществили по поручению президента Владимира Зеленского.

Ранее глава государства подчеркнул, что иранский режим активно поддерживает Россию. Страна поставляет Москве оружие для продолжения войны против Украины.