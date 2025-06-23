Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак объяснил сходство Украины с Израилем — заявление

Ермак объяснил сходство Украины с Израилем — заявление

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 16:54
Руководитель ОП Ермак сравнил борьбу Украины и Израиля
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Израиль и Украина

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сравнил Израиль и Украину. По его словам, страны просто воюют за само право существовать.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в понедельник, 23 июня.

Реклама
Читайте также:

Израиль и Украина

Ермак отметил, что Иран хочет, чтобы Израиля не существовало, а Россия — чтобы не существовало Украины.

"Две автократии, мыслящие одинаково и не признающие права на существование еврейского и украинского народов", — подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, Украина и Израиль просто воюют за само право существовать. Они не стремятся к уничтожению других государств.

null
Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, ГУР совместно с МИД провели эвакуацию украинцев из Израиля. Операцию осуществили по поручению президента Владимира Зеленского.

Ранее глава государства подчеркнул, что иранский режим активно поддерживает Россию. Страна поставляет Москве оружие для продолжения войны против Украины.

Офис президента Иран Израиль Андрей Ермак Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации