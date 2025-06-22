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Зеленський у зверненні прокоментував удари США по Ірану

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Дата публікації: 22 червня 2025 23:17
Звернення Зеленського 22 червня — що сказав Президент
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Ключові моменти Звернення Зеленського Що ще сказав Президент

Іранський режим активно підтримує Росію, постачаючи зброю, яка зараз застосовується проти України. А поширення ядерної зброї має бути зупинено.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в неділю, 22 червня.

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Звернення Зеленського

Зеленський прокоментував недавні удари США по об’єктах ядерної програми Ірану. Він наголосив, що іранський режим активно підтримує Росію, постачаючи зброю, яка зараз застосовується проти України.

"Ми бачимо чергові хвилі "шахедів" в нашому небі, і добре пам’ятаємо, звідки Росія отримує цю зброю", — зазначив Зеленський. Він підкреслив, що підтримка Іраном Росії призвела до масштабних руйнувань та людських втрат не лише в Україні, а й в інших країнах.

Президент висловив сподівання, що поширення ядерної зброї буде зупинено і закликав до активної дипломатії на Близькому Сході, в регіоні Затоки, а також у Європі.

"Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати", — сказав глава держави.

Зеленський також звернув увагу на рішучість президента США Дональда Трампа у цьому питанні. Він підкреслив, що для досягнення справжньої безпеки потрібна не лише військова міць, а й ефективна та довготривала дипломатія.

"Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, то не дивно, що їх поки що відкидають і в Тегерані. Всі мають відчути силу міжнародної солідарності і неприпустимість поширення терору", — наголосив глава держави.

Що ще сказав Президент

Зеленський у зверненні згадав російський обстріл Краматорська, унаслідок якого є загиблі та поранені. Президент висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на необхідності повної відповідальності за ці злочини.

Глава держави також розповів про координацію з Міністром внутрішніх справ і командуванням щодо посилення захисту на фронті та застосування дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими безпілотниками.

Крім того, Зеленський повідомив про домовленості з європейськими партнерами щодо додаткового фінансування виробництва таких дронів, а також про інвестиції від Норвегії у розмірі 400 мільйонів доларів для розвитку оборонних технологій в Україні.

Окремо Президент підкреслив важливість боротьби з російськими спробами послабити санкції, подякувавши всім, хто підтримує санкційний режим як шлях до миру.

Нагадаємо, що 22 червня США завдали ударів по низці іранських ядерних об’єктів, зокрема в районах Фордо, Натанс і Ісфахан.

Згодом МЗС України відреагувало на удари США по ядерних об'єктах Ірану.

Володимир Зеленський США Іран Ізраїль ядерна зброя президент
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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