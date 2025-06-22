Обращение Зеленского 22 июня - что сказал Президент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Иранский режим активно поддерживает Россию, поставляя оружие, которое сейчас применяется против Украины. А распространение ядерного оружия должно быть остановлено.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье, 22 июня.

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Обращение Зеленского

Зеленский прокомментировал недавние удары США по объектам ядерной программы Ирана. Он подчеркнул, что иранский режим активно поддерживает Россию, поставляя оружие, которое сейчас применяется против Украины.

"Мы видим очередные волны "шахедов" в нашем небе, и хорошо помним, откуда Россия получает это оружие", — отметил Зеленский. Он подчеркнул, что поддержка Ираном России привела к масштабным разрушениям и человеческим потерям не только в Украине, но и в других странах.

Президент выразил надежду, что распространение ядерного оружия будет остановлено и призвал к активной дипломатии на Ближнем Востоке, в регионе Залива, а также в Европе.

"Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть. Это надо подчеркивать", — сказал глава государства.

Зеленский также обратил внимание на решимость президента США Дональда Трампа в этом вопросе. Он подчеркнул, что для достижения настоящей безопасности нужна не только военная мощь, но и эффективная и долговременная дипломатия.

"Если Путин отвергает все мирные предложения, то неудивительно, что их пока отвергают и в Тегеране. Все должны почувствовать силу международной солидарности и недопустимость распространения террора", — подчеркнул глава государства.

Что еще сказал Президент

Зеленский в обращении вспомнил российский обстрел Краматорска, в результате которого есть погибшие и раненые. Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул необходимость полной ответственности за эти преступления.

Глава государства также рассказал о координации с Министром внутренних дел и командованием по усилению защиты на фронте и применении дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими беспилотниками.

Кроме того, Зеленский сообщил о договоренности с европейскими партнерами о дополнительном финансировании производства таких дронов, а также об инвестициях от Норвегии в размере 400 миллионов долларов для развития оборонных технологий в Украине.

Отдельно Президент подчеркнул важность борьбы с российскими попытками ослабить санкции, поблагодарив всех, кто поддерживает санкционный режим как путь к миру.

Напомним, что 22 июня США нанесли удары по ряду иранских ядерных объектов, в частности в районах Фордо, Натанс и Исфахан.

Впоследствии МИД Украины отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана.