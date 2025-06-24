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Ермак поговорил с Рубио — обсудили важные темы

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 13:43
Андрей Ермак поговорил с Марко Рубио — какие темы затронули
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фото: ОПУ
Ключові моменти Разговор Ермака и Рубио

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак из Гааги повел разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Лидеры обсудили много важных вопросов, в частности, предстоящую встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram 24 июня.

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Разговор Ермака и Рубио

Ермак отметил, что Украина поддерживает усилия США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, мы выступаем за подход к мирному урегулированию — мир через силу.

Кроме того, лидеры поговорили о подготовке к встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В частности, политики уделили внимание вопросам структуры встречи, повестке дня и ключевым вопросам для обсуждения. США подтверждают свою неизменную поддержку вопроса прекращения огня.

"Отдельно обсудили гуманитарный трек, обмены пленными, возвращение похищенных Россией детей. Отметил, что прогресса в вопросах возвращения детей, на который мы рассчитывали, пока нет и нужна помощь США", — поделился руководитель ОПУ.

Он также отметил, что обмены пленными и гражданскими пока является ключевым достижением встреч с россиянами в Стамбуле. Однако этого недостаточно и это не влияет на завершение войны. Россия продолжает срывать мирный процесс.

В общем, стороны договорились продолжать конструктивную работу.

Напомним, недавно Ермак объяснил сходство Украины с Израилем. По его словам, страны просто воюют за само право существовать.

Также мы писали, что россияне готовили покушение на брата Андрея Ермака. В СБУ раскрыли все детали.

США Андрей Ермак переговоры война в Украине Марко Рубио
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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