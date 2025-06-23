Замах на брата Єрмака — Малюк розкрив деталі

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про викриття замаху на брата Андрія Єрмака — Дениса. Він нині служить у Головному управлінні розвідки ЗСУ, у складі Іноземного легіону, як снайпер і оператор дронів на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє СБУ.

Реклама

Читайте також:

Як СБУ протидіяла замаху на Дениса Єрмака

За словами Малюка, російські спецслужби спланували ліквідацію Дениса, який на той час перебував у Запоріжжі. План полягав у тому, щоб після повернення з бойового завдання до Києва він мав бути вбитий вибуховим пристроєм. Виконавцем був харків’янин, який спеціалізувався на виготовленні вибухівки.

Зловмисник приїхав до Києва та орендував квартиру. Завдяки роботі СБУ вдалося встановити відео- та аудіоконтроль у цій квартирі, а також проникнути в телефон виконавця. У зафіксованих розмовах куратори детально керували процесом підготовки теракту.

Інженер працював над вибухівкою чотири ночі поспіль — удень він відпочивав, а вночі майстрував пристрій, загальна вага якого становила 2,5 кілограма. Це значно більше, ніж потрібно для підриву навіть великого джипа — для цього достатньо 800 грам вибухівки, а для звичайної машини — 400 грам. Пристрій був обладнаний потужними вражаючими елементами та власноруч виготовленим детонатором.

Окрім того, виконавець, як з’ясувалося, вів спостереження за Денисом — у його дворі, біля місця проживання. Важливо, що виконавець був неповнолітнім — йому лише 14 років. На момент підготовки теракту Денис перебував на фронті в Запоріжжі, а його дружина з двома дітьми залишалася в Києві, тому СБУ забезпечила їхню безпеку та вивезла з небезпечного місця.

Росіяни поспішали з виконанням замаху та планували діяти дуже нахабно — замість підриву машини планували встановити вибухівку у під’їзді житлового будинку. Виконавець мав подзвонити у двері й передати посилку, не знаючи про її небезпеку — класична схема "втемну". Телефон, що був приєднаний до вибухівки, перебував під прослуховуванням ворога, і вони мали вибухнути одразу, як почують, що виконавець зайшов до цілі.

Теракт планували здійснити 15 травня до 15:00 — саме на цей день була запланована зустріч у Стамбулі за участю Андрія Єрмака, брата Дениса, який входить до переговорної групи. Мета ворога — дестабілізувати перемовний процес і створити хаос перед важливими переговорами.

Однак СБУ повністю зірвала цей злочинний задум, не дозволивши ворогу реалізувати теракт і захистивши життя і безпеку цілей атаки.

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Листування фігуранта. Фото: СБУ

Листування фігуранта. Фото: СБУ

Листування фігуранта. Фото: СБУ

Нагадаємо, що український журналіст Дмитро Гордон неодноразово ставав об’єктом замахів через свою популярність та впливову аудиторію, яка викликає гостру реакцію у російської сторони.

Крім того, у Польщі готували замах на українського лідера Володимира Зеленського. Також раніше його хотіли вбити на території ОП.