СБУ викрила дві мережі, що готували замах на Дмитра Гордона

Дмитро Гордон. Фото: УНІАН

На українського журналіста Дмитра Гордона готували замах декілька разів. Він тригерить росіян за велику аудиторію.

Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк у понеділок, 23 червня.

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Замахи на Гордона

Журналіст має велику категорію глядачів, які знаходяться і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях. По ньому працювало дві мережі.

Відомо, що першу очолював колишній нардеп-регіонал з Полтавської області. Йдеться про Віталія Грушевського. Наразі він увʼязнений. Колишній нардеп здійснював візуальне спостереження, а ФСБ його інструктувало. Крім того, Грушевський підтягнув декілька помічників.

"Серед них були, до речі, журналісти, але вони не були в повноті на контакті з ФСБ, хоча виконували окремі задачі. А в подальшому пішли на угоду, ще дали нам детальні покази. Задум, який був — це спрацювати СВП або організувати ракетно-шахедний удар. Але у випадку, коли стовідсотково підтвердять перебування Дмитра Гордона у відповідному будинку", — розповів Малюк.

За його словами, вони займалися цим довго. Для спостереження залучали технічні засоби. Мережа перевіряла, коли Гордон приїжджає та відʼїжджає.

"Ми в той момент вже документували, оскільки цей екснардеп організовував інші диверсії і був в полі зору у нас по організації підриву залізничної колії в Полтавській області. Коли ми почали аналізувати інформацію в комплексі, то зрозуміли, що вони знаходяться на стадії дорозвідки", — розповів очільник СБУ.

Друга мережа

Крім того, була інша група — дагестанська етнонаціональна злодійська спільнота, яка використовувалась ФСБ. Лідеру у Росії була створена відповідна легенда.

Лідер мережі. Фото: СБУ

"Він там в розшуку перебуває, типу в поганих стосунках з правоохоронною системою, з ФСБ. Його відправили сюди далеко ще до повномасштабної війни. Він весь час виконував задачі ФСБ, робив це дуже професійно, дуже законспіровано. В Україні вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС для того, щоби розширити свої можливості. Росія дала йому гроші, щоби він організував службу таксі для прикриття і стеження за обʼєктами, обладнавши усі машини відеореєстраторами", — каже Малюк.

Лідер мережі розробляв маршрути руху Гордона, місця перебування, проживання, способи та знаряддя можливої ліквідації. Крім того, фігурант підшуковував для одного із варіантів ліквідації мотоцикл.

Мотоцикл. Фото: СБУ

Якщо Дмитро перебував би без охорони, планували ліквідувати його з використанням короткоствольної зброї. У разі наявності охоронця — нападники мали застосувати автомат, а потім добити пістолетом.

"Цю групу також затримано, вони дають свідчення. Лідер угруповування визнав факт співпраці зі спецслужбами РФ і підготовку замаху на Гордона. За вбивство Гордона ФСБ їм обіцяла гонорар — 400 тисяч доларів", — додав Малюк.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Польщі готували замах на українського лідера Володимира Зеленського. Також раніше його хотіли вбити на території ОП.

Крім того, Малюк прокоментував замах на волонтера Сергія Стерненка. Інцидент стався 2 травня.