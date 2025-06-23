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Головна Новини дня Росія двічі намагалася вбити журналіста Гордона — відомі деталі

Росія двічі намагалася вбити журналіста Гордона — відомі деталі

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Дата публікації: 23 червня 2025 16:00
СБУ викрила дві мережі, що готували замах на Дмитра Гордона
Дмитро Гордон. Фото: УНІАН
Ключові моменти Друга мережа Замахи на Гордона

На українського журналіста Дмитра Гордона готували замах декілька разів. Він тригерить росіян за велику аудиторію.

Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк у понеділок, 23 червня.

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Замахи на Гордона

Журналіст має велику категорію глядачів, які знаходяться і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях. По ньому працювало дві мережі. 

Відомо, що першу очолював колишній нардеп-регіонал з Полтавської області. Йдеться про Віталія Грушевського. Наразі він увʼязнений. Колишній нардеп здійснював візуальне спостереження, а ФСБ його інструктувало. Крім того, Грушевський підтягнув декілька помічників.

"Серед них були, до речі, журналісти, але вони не були в повноті на контакті з ФСБ, хоча виконували окремі задачі. А в подальшому пішли на угоду, ще дали нам детальні покази. Задум, який був — це  спрацювати СВП або організувати ракетно-шахедний удар. Але у випадку, коли стовідсотково підтвердять перебування Дмитра Гордона у відповідному будинку", — розповів Малюк.

За його словами, вони займалися цим довго. Для спостереження залучали технічні засоби. Мережа перевіряла, коли Гордон приїжджає та відʼїжджає.

"Ми в той момент вже документували, оскільки цей екснардеп організовував інші диверсії і був в полі зору у нас по організації підриву залізничної колії в Полтавській області. Коли ми почали аналізувати інформацію в комплексі, то зрозуміли, що вони знаходяться на стадії дорозвідки", — розповів очільник СБУ.

Друга мережа

Крім того, була інша група — дагестанська етнонаціональна злодійська спільнота, яка використовувалась ФСБ. Лідеру у Росії була створена відповідна легенда. 

Замах на Дмитра Гордона
Лідер мережі. Фото: СБУ

"Він там в розшуку перебуває, типу в поганих стосунках з правоохоронною системою, з ФСБ. Його відправили сюди далеко ще до повномасштабної війни. Він весь час виконував задачі ФСБ, робив це дуже професійно, дуже законспіровано. В Україні вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС для того, щоби розширити свої можливості. Росія дала йому гроші, щоби він організував службу таксі для прикриття і стеження за обʼєктами, обладнавши усі машини відеореєстраторами", — каже Малюк.

Лідер мережі розробляв маршрути руху Гордона, місця перебування, проживання, способи та знаряддя можливої ліквідації. Крім того, фігурант підшуковував для одного із варіантів ліквідації мотоцикл.

Агент ФСБ намагався вбити Гордона
Мотоцикл. Фото: СБУ

Якщо Дмитро перебував би без охорони, планували ліквідувати його з використанням короткоствольної зброї. У разі наявності охоронця — нападники мали застосувати автомат, а потім добити пістолетом.

"Цю групу також затримано, вони дають свідчення. Лідер угруповування визнав факт співпраці зі спецслужбами РФ і підготовку замаху на Гордона. За вбивство Гордона ФСБ їм обіцяла гонорар — 400 тисяч доларів", — додав Малюк.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Польщі готували замах на українського лідера Володимира Зеленського. Також раніше його хотіли вбити на території ОП.

Крім того, Малюк прокоментував замах на волонтера Сергія Стерненка. Інцидент стався 2 травня.

СБУ Дмитро Гордон Україна замах Василь Малюк
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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