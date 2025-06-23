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Россия дважды пыталась убить журналиста Гордона — известны детали

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Дата публикации 23 июня 2025 16:00
СБУ разоблачила две сети, готовившие покушение на Дмитрия Гордона
Дмитрий Гордон. Фото: УНИАН
Ключові моменти Вторая сеть Покушения на Гордона

На украинского журналиста Дмитрия Гордона готовили покушение несколько раз. Он тригерит россиян на большую аудиторию.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в понедельник, 23 июня.

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Покушения на Гордона

Журналист имеет большую категорию зрителей, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях. По нему работало две сети.

Известно, что первую возглавлял бывший нардеп-регионал из Полтавской области. Речь идет о Виталии Грушевском. Сейчас он находится в тюрьме. Бывший нардеп осуществлял визуальное наблюдение, а ФСБ его инструктировало. Кроме того, Грушевский подтянул несколько помощников.

"Среди них были, кстати, журналисты, но они не были в полноте на контакте с ФСБ, хотя выполняли отдельные задачи. А в дальнейшем пошли на сделку, еще дали нам подробные показания. Замысел, который был — это сработать СВП или организовать ракетно-шахедный удар. Но в случае, когда стопроцентно подтвердят пребывание Дмитрия Гордона в соответствующем доме", — рассказал Малюк.

По его словам, они занимались этим долго. Для наблюдения привлекали технические средства. Сеть проверяла, когда Гордон приезжает и уезжает.

"Мы в тот момент уже документировали, поскольку этот экс-нардеп организовывал другие диверсии и был в поле зрения у нас по организации подрыва железнодорожного пути в Полтавской области. Когда мы начали анализировать информацию в комплексе, то поняли, что они находятся на стадии доразведки", — рассказал глава СБУ.

Вторая сеть

Кроме того, была другая группа — дагестанское этнонациональное воровское сообщество, которое использовалось ФСБ. Лидеру в России была создана соответствующая легенда.

Замах на Дмитра Гордона
Лидер сети. Фото: СБУ

"Он там в розыске находится, типа в плохих отношениях с правоохранительной системой, с ФСБ. Его отправили сюда далеко еще до полномасштабной войны. Он все время выполнял задачи ФСБ, делал это очень профессионально, очень законспирировано. В Украине вступил в отношения с дочерью бывшего высокопоставленного чиновника МВД для того, чтобы расширить свои возможности. Россия дала ему деньги, чтобы он организовал службу такси для прикрытия и слежки за объектами, оборудовав все машины видеорегистраторами", — говорит Малюк.

Лидер сети разрабатывал маршруты движения Гордона, места пребывания, проживания, способы и орудия возможной ликвидации. Кроме того, фигурант подыскивал для одного из вариантов ликвидации мотоцикл.

Агент ФСБ намагався вбити Гордона
Мотоцикл. Фото: СБУ

Если Дмитрий находился бы без охраны, планировали ликвидировать его с использованием короткоствольного оружия. В случае наличия охранника — нападавшие должны были применить автомат, а затем добить пистолетом.

"Эта группа также задержана, они дают показания. Лидер группировки признал факт сотрудничества со спецслужбами РФ и подготовку покушения на Гордона. За убийство Гордона ФСБ им обещала гонорар — 400 тысяч долларов", — добавил Малюк.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Польше готовили покушение на украинского лидера Владимира Зеленского. Также ранее его хотели убить на территории ОП.

Кроме того, Малюк прокомментировал покушение на волонтера Сергея Стерненко. Инцидент произошел 2 мая.

СБУ Дмитрий Гордон Украина покушение Василий Малюк
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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