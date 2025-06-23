СБУ разоблачила две сети, готовившие покушение на Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон. Фото: УНИАН

На украинского журналиста Дмитрия Гордона готовили покушение несколько раз. Он тригерит россиян на большую аудиторию.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в понедельник, 23 июня.

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Покушения на Гордона

Журналист имеет большую категорию зрителей, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях. По нему работало две сети.

Известно, что первую возглавлял бывший нардеп-регионал из Полтавской области. Речь идет о Виталии Грушевском. Сейчас он находится в тюрьме. Бывший нардеп осуществлял визуальное наблюдение, а ФСБ его инструктировало. Кроме того, Грушевский подтянул несколько помощников.

"Среди них были, кстати, журналисты, но они не были в полноте на контакте с ФСБ, хотя выполняли отдельные задачи. А в дальнейшем пошли на сделку, еще дали нам подробные показания. Замысел, который был — это сработать СВП или организовать ракетно-шахедный удар. Но в случае, когда стопроцентно подтвердят пребывание Дмитрия Гордона в соответствующем доме", — рассказал Малюк.

По его словам, они занимались этим долго. Для наблюдения привлекали технические средства. Сеть проверяла, когда Гордон приезжает и уезжает.

"Мы в тот момент уже документировали, поскольку этот экс-нардеп организовывал другие диверсии и был в поле зрения у нас по организации подрыва железнодорожного пути в Полтавской области. Когда мы начали анализировать информацию в комплексе, то поняли, что они находятся на стадии доразведки", — рассказал глава СБУ.

Вторая сеть

Кроме того, была другая группа — дагестанское этнонациональное воровское сообщество, которое использовалось ФСБ. Лидеру в России была создана соответствующая легенда.

Лидер сети. Фото: СБУ

"Он там в розыске находится, типа в плохих отношениях с правоохранительной системой, с ФСБ. Его отправили сюда далеко еще до полномасштабной войны. Он все время выполнял задачи ФСБ, делал это очень профессионально, очень законспирировано. В Украине вступил в отношения с дочерью бывшего высокопоставленного чиновника МВД для того, чтобы расширить свои возможности. Россия дала ему деньги, чтобы он организовал службу такси для прикрытия и слежки за объектами, оборудовав все машины видеорегистраторами", — говорит Малюк.

Лидер сети разрабатывал маршруты движения Гордона, места пребывания, проживания, способы и орудия возможной ликвидации. Кроме того, фигурант подыскивал для одного из вариантов ликвидации мотоцикл.

Мотоцикл. Фото: СБУ

Если Дмитрий находился бы без охраны, планировали ликвидировать его с использованием короткоствольного оружия. В случае наличия охранника — нападавшие должны были применить автомат, а затем добить пистолетом.

"Эта группа также задержана, они дают показания. Лидер группировки признал факт сотрудничества со спецслужбами РФ и подготовку покушения на Гордона. За убийство Гордона ФСБ им обещала гонорар — 400 тысяч долларов", — добавил Малюк.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Польше готовили покушение на украинского лидера Владимира Зеленского. Также ранее его хотели убить на территории ОП.

Кроме того, Малюк прокомментировал покушение на волонтера Сергея Стерненко. Инцидент произошел 2 мая.