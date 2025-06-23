Спроба замаху на Зеленського в Польщі — СБУ викрила завербованого пенсіонера

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У польському аеропорту Жешув планували вбивство українського лідера Володимира Зеленського. Для цього було залучено військового пенсіонера з Польщі.

Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк у понеділок, 23 червня.

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"Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його — цю "консерву" — активізували", — розповів Малюк.

Фігуранту поставили завдання — фізично усунути Зеленського в аеропорту Жешув. Загалом розглядалося декілька варіантів, серед них FPV-дрон або снайперський комплекс.

Малюк зазначив, що військового пенсіонера було затримано. За його словами, це була спільна робота СБУ та Агентства власної безпеки Польщі.

Нагадаємо, у травні в Польщі прокуратура передала до суду справу проти чоловіка, якого підозрюють у намірі сприяти російській розвідці в організації замаху на Зеленського.

А 1 травня було скоєно замах на активіста та волонтера Сергія Стерненка. Він розповів, хто його врятував.