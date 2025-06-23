Попытка покушения на Зеленского в Польше — СБУ разоблачила завербованного пенсионера

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

В польском аэропорту Жешув планировали убийство украинского лидера Владимира Зеленского. Для этого был привлечен военный пенсионер из Польши.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в понедельник, 23 июня.

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Покушение на Зеленского в Польше

"Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, его — эту "консерву" — активизировали", — рассказал Малюк.

Фигуранту поставили задачу — физически устранить Зеленского в аэропорту Жешув. В общем рассматривалось несколько вариантов, среди них FPV-дрон или снайперский комплекс.

Малюк отметил, что военный пенсионер был задержан. По его словам, это была совместная работа СБУ и Агентства собственной безопасности Польши.

Также ранее президента хотели убить на территории его офиса. Тогда задержали двух полковников Управления госохраны.

Покушение на территории ОП

Глава СБУ напомнил, что в прошлом году была попытка убийства Зеленского на территории Офиса Президента. В общем был задержан полковник Управления государственной охраны, глава Департамента управления госохраны. Малюк говорит, что это те, кто должны охранять "топов" в Украине.

Фигуранты готовили покушение на Зеленского. Они искали людей и пытались реализовать убийство во время перехода украинского лидера на территории ОП.

"Вместе с ним был задержан другой полковник. Работали они на ФСБ РФ, а именно на пятую службу. В то время ее возглавлял генерал-лейтенант Беседа. Кстати, после этого провала его Путин снял, он остался советником в системе ФСБ", — рассказал Малюк.

СБУ занималась этим делом почти два года и осуществила мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу.

Кроме того, злоумышленники собирали информацию и готовили покушение на начальника ГУР Кирилла Буданова и Василия Малюка.

Напомним, в мае в Польше прокуратура передала в суд дело против мужчины, которого подозревают в намерении содействовать российской разведке в организации покушения на Зеленского.

Раньше было совершено покушение на активиста и волонтера Сергея Стерненко. Он рассказал, кто его спас.