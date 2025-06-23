Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленского планировали убить в Польше — детали от СБУ

Зеленского планировали убить в Польше — детали от СБУ

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 15:41
Попытка покушения на Зеленского в Польше — СБУ разоблачила завербованного пенсионера
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisa Leutner
Ключові моменти Покушение на Зеленского в Польше Покушение на территории ОП

В польском аэропорту Жешув планировали убийство украинского лидера Владимира Зеленского. Для этого был привлечен военный пенсионер из Польши.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в понедельник, 23 июня.

Реклама
Читайте также:

Покушение на Зеленского в Польше

"Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому, его — эту "консерву" — активизировали", — рассказал Малюк.

Фигуранту поставили задачу — физически устранить Зеленского в аэропорту Жешув. В общем рассматривалось несколько вариантов, среди них FPV-дрон или снайперский комплекс.

Малюк отметил, что военный пенсионер был задержан. По его словам, это была совместная работа СБУ и Агентства собственной безопасности Польши.

Также ранее президента хотели убить на территории его офиса. Тогда задержали двух полковников Управления госохраны.

Покушение на территории ОП

Глава СБУ напомнил, что в прошлом году была попытка убийства Зеленского на территории Офиса Президента. В общем был задержан полковник Управления государственной охраны, глава Департамента управления госохраны. Малюк говорит, что это те, кто должны охранять "топов" в Украине.

Фигуранты готовили покушение на Зеленского. Они искали людей и пытались реализовать убийство во время перехода украинского лидера на территории ОП.

"Вместе с ним был задержан другой полковник. Работали они на ФСБ РФ, а именно на пятую службу. В то время ее возглавлял генерал-лейтенант Беседа. Кстати, после этого провала его Путин снял, он остался советником в системе ФСБ", — рассказал Малюк.

СБУ занималась этим делом почти два года и осуществила мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу.

Кроме того, злоумышленники собирали информацию и готовили покушение на начальника ГУР Кирилла Буданова и Василия Малюка.

Напомним, в мае в Польше прокуратура передала в суд дело против мужчины, которого подозревают в намерении содействовать российской разведке в организации покушения на Зеленского.

Раньше было совершено покушение на активиста и волонтера Сергея Стерненко. Он рассказал, кто его спас.

Владимир Зеленский СБУ Польша Украина покушение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации