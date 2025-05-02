Напад на Стерненка — хто врятував активіста

Український волонтер та активіст Сергій Стерненко. Фото: скриншот з відео

Український активіст і волонтер Сергій Стерненко розповів, хто його врятував під час замаху у четвер, 1 травня. Зазначимо, що внаслідок нападу волонтер отримав поранення.

Про деталі нападу Стерненко розповів на своєму каналі у YouTube.

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Нагадаємо, що у четвер, 1 травня, на українського активіста і волонтера Сергій Стерненка здійснили напад, внаслідок чого він отримав поранення.

У п'ятницю, 2 травня, Стерненко вирішив розповісти про те, як все відбувалося. За словами волонтера, від смерті його врятував співробітник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

Як повідомив Стерненко, у день замаху його охороняла змішана група — охоронець активіста та співробітник Служби безпеки.

"Дякувати спецпідрозділу СБУ "Альфа" я сьогодні живий і маю можливість з вами спілкуватися, хоча вчора все могло б закінчитися зовсім інакше. Мені також було надано державну допомогу, і вчора мене охороняла змішана група. Перший чоловік, який виходив на відео нападу, це був мій охоронець, за ним йшов я, і третім йшов альфівець. І от альфівець фактично врятував мені життя. Тому що коли вчора ця мразота почала стріляти, він вибив у неї з рук пістолет, повалив на землю, затримав і скрутив. Якби не альфівець, я зараз би з вами тут не говорив", — сказав Стерненко.

Крім того, він окремо подякував Службі безпеці України та голові СБУ Василю Малюку за величезну увагу до цієї справи. Також волонтер подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що він також взяв до уваги цю справу.

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