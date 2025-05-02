Нападение на Стерненко - кто спас активиста

Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко. Фото: скриншот из видео

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко рассказал, кто его спас во время покушения в четверг, 1 мая. Отметим, что в результате нападения волонтер получил ранения.

О деталях нападения Стерненко рассказал на своем канале в YouTube.

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Напомним, что в четверг, 1 мая, на украинского активиста и волонтера Сергей Стерненко совершили нападение, в результате чего он получил ранения.

В пятницу, 2 мая, Стерненко решил рассказать о том, как все происходило. По словам волонтера, от смерти его спас сотрудник Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

Как сообщил Стерненко, в день покушения его охраняла смешанная группа — охранник активиста и сотрудник Службы безопасности.

"Благодаря спецподразделению СБУ "Альфа" я сегодня жив и имею возможность с вами общаться, хотя вчера все могло бы закончиться совсем иначе. Мне также была оказана государственная помощь, и вчера меня охраняла смешанная группа. Первый человек, который выходил на видео нападения, это был мой охранник, за ним шел я, и третьим шел альфовец. И вот альфовец фактически спас мне жизнь. Потому что когда вчера эта мразь начала стрелять — он выбил у нее из рук пистолет, повалил на землю, задержал и скрутил. Если бы не альфовец, я сейчас бы с вами здесь не говорил", — сказал Стерненко.

Кроме того, он отдельно поблагодарил Службу безопасности Украины и главу СБУ Василия Малюка за огромное внимание к этому делу. Также волонтер поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, за то, что он также принял во внимание это дело.

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