Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Покушение на Стерненко — волонтер рассказал подробности нападения arrow

Покушение на Стерненко — волонтер рассказал подробности нападения

2 мая 2025 23:57
Евтушенко Алина - редактор
Нападение на Стерненко - кто спас активиста
Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко. Фото: скриншот из видео
Евтушенко Алина - редактор

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко рассказал, кто его спас во время покушения в четверг, 1 мая. Отметим, что в результате нападения волонтер получил ранения.

О деталях нападения Стерненко рассказал на своем канале в YouTube.

Реклама
Читайте также:

Стерненко рассказал детали покушения на него

Напомним, что в четверг, 1 мая, на украинского активиста и волонтера Сергей Стерненко совершили нападение, в результате чего он получил ранения.

В пятницу, 2 мая, Стерненко решил рассказать о том, как все происходило. По словам волонтера, от смерти его спас сотрудник Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

Как сообщил Стерненко, в день покушения его охраняла смешанная группа — охранник активиста и сотрудник Службы безопасности.

"Благодаря спецподразделению СБУ "Альфа" я сегодня жив и имею возможность с вами общаться, хотя вчера все могло бы закончиться совсем иначе. Мне также была оказана государственная помощь, и вчера меня охраняла смешанная группа. Первый человек, который выходил на видео нападения, это был мой охранник, за ним шел я, и третьим шел альфовец. И вот альфовец фактически спас мне жизнь. Потому что когда вчера эта мразь начала стрелять — он выбил у нее из рук пистолет, повалил на землю, задержал и скрутил. Если бы не альфовец, я сейчас бы с вами здесь не говорил", — сказал Стерненко.

Кроме того, он отдельно поблагодарил Службу безопасности Украины и главу СБУ Василия Малюка за огромное внимание к этому делу. Также волонтер поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, за то, что он также принял во внимание это дело.

Ранее мы информировали о том, что пообещал подозреваемой сотрудник ФСБ РФ за нападение на Сергея Стерненко.

Также мы писали, что женщине, которая напала на Стерненко, избрали меру пресечения.

нападение Сергей Стерненко россияне покушение волонтеры
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама