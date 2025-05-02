Що працівник ФСБ пообіцяв нападниці за вбивство Стерненка

Жінка, що скоїла замах на Стерненка. Фото: СБУ/Telegram

За напад на активіста й волонтера Сергія Стерненка співробітник ФСБ РФ пообіцяв підозрюваній пересадити нирки й вивезти за кордон. За словами адвоката, жінка має проблеми з цими органами.

Про це повідомив адвокат нападниці Анатолій Юрченко у коментарі Новини.LIVE.

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Нагадаємо, що у четвер, 1 травня, український активіст і волонтер Сергій Стерненко повідомив про напад на нього, внаслідок якого він отримав поранення.

За словами адвоката підозрюваної, за напад на Стерненка жінці пообіцяли пересадити нирки, адже вона має проблеми з цими органами. Також жінці пообіцяли вивезти її за кордон.

Крім цього, вона закохалася в куратора, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. За словами адвоката, російський куратор запропонував ліквідувати українського волонтера, бо він нібито працює на ФСБ і причетний до атак Росії на Київ.

Зокрема, адвокат розповів, що підозрювана має проблеми з нирками — тричі на тиждень їй потрібен гемодіаліз. Саме тому він просив залишити її під домашнім арештом.

Раніше ми інформували, що СБУ оголосила підозру нападниці на Сергія Стерненка.

Згодом стало відомо, що жінці, яка напала на Стерненка, обрали запобіжний захід.