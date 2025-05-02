Что сотрудник ФСБ пообещал напавшей за убийство Стерненко

Женщина, совершившая покушение на Стерненко. Фото: СБУ/Telegram

За нападение на активиста и волонтера Сергея Стерненко сотрудник ФСБ РФ пообещал подозреваемой пересадить почки и вывезти за границу. По словам адвоката, женщина имеет проблемы с этими органами.

Об этом сообщил адвокат напавшей Анатолий Юрченко в комментарии Новини.LIVE.

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Напомним, что в четверг, 1 мая, украинский активист и волонтер Сергей Стерненко сообщил о нападении на него, в результате которого он получил ранения.

По словам адвоката подозреваемой, за нападение на Стерненко женщине пообещали пересадить почки, ведь она имеет проблемы с этими органами. Также женщине пообещали вывезти ее за границу.

Кроме этого, она влюбилась в куратора, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины. По словам адвоката, российский куратор предложил ликвидировать украинского волонтера, потому что он якобы работает на ФСБ и причастен к атакам России на Киев.

В частности, адвокат рассказал, что подозреваемая имеет проблемы с почками — трижды в неделю ей нужен гемодиализ. Именно поэтому он просил оставить ее под домашним арестом.

Ранее мы информировали, что СБУ объявила подозрение напавшей на Сергея Стерненко.

Позже стало известно, что женщине, которая напала на Стерненко, избрали меру пресечения.