Напад на Стерненка — у СБУ розповіли, як Росія завербувала нападницю

Сергій Стерненко. Фото: facebook/sternenko

Співробітники Служби безпеки України оголосили підозру нападниці на волонтера та активіста Сергія Стерненка. Йдеться про 45-річну уродженку Одеської області, як жила в Києві.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у пʼятницю, 2 травня.

Реклама

Читайте також:

Підозра нападниці

Жінці оголосили підозру в:

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;

закінченому замаху на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.

Затримана нападниця. Фото: СБУ

Відомо, що наприкінці 2024 року фігурантку дистанційно завербували спецслужби Росії. Тоді вона шукала "швидкий заробіток" в інтернеті.

Підготовка до нападу

Спочатку за вказівкою кураторів жінка стежила за визначеними автомобілями, фотографувала їх і передавала дані своєму "контактеру".

Місце злочину. Фото: СБУ

Згодом вона почала отримувати нові завдання. Відомо, що за інструкцією куратора фігурантка повинна була виготовити саморобний вибуховий пристрій.

З середини квітня цього року вона почала слідкувати за Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Згодом їй надіслали координати "схованки", де були пістолет ПМ та набої.

Зброя нападниці. Фото: СБУ

Вже зранку 1 травня куратор дав вказівку агентці здійснити вбивство Стерненка біля його помешкання. Їй уже були відомі марка авто та приблизний час, коли він залишає житло.

"У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у фігурантки

У жінки виявили телефон із доказами роботи на Росію та компоненти до саморобного вибухового пристрою.

Листування жінки з куратором. Фото: СБУ

Листування жінки з куратором. Фото: СБУ

Листування жінки з куратором. Фото: СБУ

Наразі триває досудове розслідування, а також вживаються заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у мережі показали напад на Стерненка 1 травня. Жінка вистрелила волонтеру в ногу.

Раніше Стерненко повідомив, що куля пройшла навиліт. Медики оперативно прооперували його.