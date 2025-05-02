Напад на Стерненка — у СБУ розповіли, як Росія завербувала нападницю

Замах на Стерненка — у СБУ повідомили деталі підготовки нападниці
Співробітники Служби безпеки України оголосили підозру нападниці на волонтера та активіста Сергія Стерненка. Йдеться про 45-річну уродженку Одеської області, як жила в Києві.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у пʼятницю, 2 травня.
Підозра нападниці
Жінці оголосили підозру в:
- державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;
- закінченому замаху на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.
Відомо, що наприкінці 2024 року фігурантку дистанційно завербували спецслужби Росії. Тоді вона шукала "швидкий заробіток" в інтернеті.
Підготовка до нападу
Спочатку за вказівкою кураторів жінка стежила за визначеними автомобілями, фотографувала їх і передавала дані своєму "контактеру".
Згодом вона почала отримувати нові завдання. Відомо, що за інструкцією куратора фігурантка повинна була виготовити саморобний вибуховий пристрій.
З середини квітня цього року вона почала слідкувати за Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Згодом їй надіслали координати "схованки", де були пістолет ПМ та набої.
Вже зранку 1 травня куратор дав вказівку агентці здійснити вбивство Стерненка біля його помешкання. Їй уже були відомі марка авто та приблизний час, коли він залишає житло.
"У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України", — йдеться у повідомленні.
Обшуки у фігурантки
У жінки виявили телефон із доказами роботи на Росію та компоненти до саморобного вибухового пристрою.
Наразі триває досудове розслідування, а також вживаються заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у мережі показали напад на Стерненка 1 травня. Жінка вистрелила волонтеру в ногу.
Раніше Стерненко повідомив, що куля пройшла навиліт. Медики оперативно прооперували його.
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