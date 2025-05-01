Замах на Стерненка — УП оприлюднила відео з камер

У мережі з'явилося відео моменту замаху на Сергія Стерненка
На українського активіста та волонтера Сергія Стерненка у четвер, 1 травня, здійснили замах. Він отримав поранення та вже був прооперований.
Відео з кадрами нападу опублікувала Українська правда у Youtube.
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Напад на Стерненка у Києві
На відео видно, як жінка стоїть біля входу в будівлю, з якої виходить Сергій та ще двоє чоловіків. Як тільки активіст переступив поріг — вона підійняла пістолет та вистрелила в нього.
Нападницю одразу повалив на землю інший чоловік, а Сергій сів в машину та покинув місце інциденту.
Нагадаємо, СБУ повідомила, що попередила вбивство Стерненка й затримала нападницю.
Сам активіст зазначив, що отримав поранення та його вже прооперували. Він подякував СБУ за миттєву реакцію.
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