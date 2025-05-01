Напад на Стерненка — в СБУ розповіли деталі

Волонтер Сергій Стерненка. Фото: Instagram

Служба безпеки України у четвер, 1 травня, запобігла вбивству українського активіста та волонтера Сергія Стерненка. Правоохоронці затримали нападницю, яка стріляла в чоловіка з вогнепальної зброї.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

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"Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї", — йдеться у повідомленні.

Затримана нападниця. Фото: СБУ

Уточнюється, що завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників нападницю затримали на місці. Наразі життю Сергія Стерненка нічого не загрожує, тривають оперативно-слідчі дії.

"Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо", — додали в СБУ.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, сьогодні Стерненко повідомив про замах на життя та уточнив, що він отримав легке поранення.

А в березні в центрі Одеси вбили місцевого активіста Дем'яна Ганула, нападника оперативно затримали.