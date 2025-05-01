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СБУ попередила вбивство Сергія Стерненка — деталі

1 травня 2025 14:08
Євгенія Брюховецька - редактор
Напад на Стерненка — в СБУ розповіли деталі
Волонтер Сергій Стерненка. Фото: Instagram
Євгенія Брюховецька - редактор

Служба безпеки України у четвер, 1 травня, запобігла вбивству українського активіста та волонтера Сергія Стерненка. Правоохоронці затримали нападницю, яка стріляла в чоловіка з вогнепальної зброї. 

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

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Напад на Стерненка

"Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї", — йдеться у повідомленні.

СБУ затримала нападницю, яка стріляла в Стерненка
Затримана нападниця. Фото: СБУ

Уточнюється, що завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників нападницю затримали на місці. Наразі життю Сергія  Стерненка нічого не загрожує, тривають оперативно-слідчі дії.

"Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо", — додали в СБУ.

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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, сьогодні Стерненко повідомив про замах на життя та уточнив, що він отримав легке поранення.

А в березні в центрі Одеси вбили місцевого активіста Дем'яна Ганула, нападника оперативно затримали.

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