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СБУ предупредила убийство Сергея Стерненко— детали

1 мая 2025 14:08
Евгения Брюховецкая - редактор
Нападение на Стерненко - в СБУ рассказали детали
Волонтер Сергей Стерненко. Фото: Instagram
Евгения Брюховецкая - редактор

Служба безопасности Украины в четверг, 1 мая, предотвратила убийство украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко. Правоохранители задержали нападавшую, которая стреляла в мужчину из огнестрельного оружия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

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"Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

СБУ затримала нападницю, яка стріляла в Стерненка
Задержана нападавшая. Фото: СБУ

Уточняется, что благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников нападающую задержали на месте. Сейчас жизни Сергея Стерненко ничего не угрожает, продолжаются оперативно-следственные действия.

"О ходе ситуации будем информировать отдельно", — добавили в СБУ.

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Скриншот поста СБУ

Напомним, сегодня Стерненко сообщил о покушении на жизнь и уточнил, что он получил легкое ранение.

А в марте в центре Одессы убили местного активиста Демьяна Ганула, нападавшего оперативно задержали.

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