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На українського волонтера Стерненка скоїли напад

1 травня 2025 13:42
Євгенія Брюховецька - редактор
На українського волонтера Стерненка напали — деталі
Волонтер Сергій Стерненко. Фото: Instagram
Євгенія Брюховецька - редактор

Український активіст та волонтер Сергій Стерненко у четвер, 1 травня, повідомив про напад на нього. За словами чоловіка, він поранений.

Про це Стерненко написав у Telegram-каналі.

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"На мене скоєно напад. Поранений", — написав Стерненко.

Згодом він уточнив, що загрози життю немає та натякнув на причетність росіян до замаху на нього.

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Скриншот допису Стерненка

Активіст повідомив, що нападницю було затримано та подякував СБУ за швидку реакцію.

"Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя", — зазначив Стерненко.

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Скриншот допису Стерненка

Нагадаємо, 14 березня у центрі Одеси вбили активіста Дем'яна Ганула.

Підозрюваний у вбивстві намагався уникнути покарання —  готувався переховуватися та навіть міг планувати виїзд з країни, однак правоохоронці вчасно його затримали.

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