На українського волонтера Стерненка напали — деталі

Волонтер Сергій Стерненко. Фото: Instagram

Український активіст та волонтер Сергій Стерненко у четвер, 1 травня, повідомив про напад на нього. За словами чоловіка, він поранений.

Про це Стерненко написав у Telegram-каналі.

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"На мене скоєно напад. Поранений", — написав Стерненко.

Згодом він уточнив, що загрози життю немає та натякнув на причетність росіян до замаху на нього.

Скриншот допису Стерненка

Активіст повідомив, що нападницю було затримано та подякував СБУ за швидку реакцію.

"Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя", — зазначив Стерненко.

Скриншот допису Стерненка

Нагадаємо, 14 березня у центрі Одеси вбили активіста Дем'яна Ганула.

Підозрюваний у вбивстві намагався уникнути покарання — готувався переховуватися та навіть міг планувати виїзд з країни, однак правоохоронці вчасно його затримали.