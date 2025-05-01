На украинского волонтера Стерненко напали - детали

Волонтер Сергей Стерненко. Фото: Instagram

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко в четверг, 1 мая, сообщил о нападении на него. По словам мужчины, он ранен.

Об этом Стерненко написал в Telegram-канале.

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Покушение на Стерненко

"На меня совершено нападение. Ранен", — написал Стерненко.

Позже он уточнил, что угрозы жизни нет и намекнул на причастность россиян к покушению на него.

Скриншот поста Стерненко

Активист сообщил, что нападающая была задержана и поблагодарил СБУ за быструю реакцию.

"Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь", — отметил Стерненко.

Скриншот поста Стерненко

Напомним, 14 марта в центре Одессы убили активиста Демьяна Ганула.

Подозреваемый в убийстве пытался избежать наказания — готовился скрываться и даже мог планировать выезд из страны, однако правоохранители вовремя его задержали.