Покушение на Стерненко - УП обнародовала видео с камер

В сети появилось видео момента покушения на Сергея Стерненко
На украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко в четверг, 1 мая, совершили покушение. Он получил ранения и уже был прооперирован.
Видео с кадрами нападения опубликовала Украинская правда в Youtube.
ВНИМАНИЕ! Видео 18+! Может содержать чувствительные кадры!
Нападение на Стерненко в Киеве
На видео видно, как женщина стоит у входа в здание, из которого выходит Сергей и еще двое мужчин. Как только активист переступил порог — она подняла пистолет и выстрелила в него.
Нападающую сразу повалил на землю другой мужчина, а Сергей сел в машину и покинул место инцидента.
Напомним, СБУ сообщила, что предупредила убийство Стерненко и задержала нападавшую.
Сам активист отметил, что получил ранения и его уже прооперировали. Он поблагодарил СБУ за мгновенную реакцию.
Читайте Новини.LIVE!