Покушение на Стерненко - УП обнародовала видео с камер

Женщина стреляет в волонтера. Фото: скриншот из видео

На украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко в четверг, 1 мая, совершили покушение. Он получил ранения и уже был прооперирован.

Видео с кадрами нападения опубликовала Украинская правда в Youtube.

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Нападение на Стерненко в Киеве

На видео видно, как женщина стоит у входа в здание, из которого выходит Сергей и еще двое мужчин. Как только активист переступил порог — она подняла пистолет и выстрелила в него.

Нападающую сразу повалил на землю другой мужчина, а Сергей сел в машину и покинул место инцидента.

Напомним, СБУ сообщила, что предупредила убийство Стерненко и задержала нападавшую.

Сам активист отметил, что получил ранения и его уже прооперировали. Он поблагодарил СБУ за мгновенную реакцию.