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Стерненка прооперували після нападу — в якому він стані

1 травня 2025 15:44
Анастасія Писаненко - редактор
Напад на Стерненко - волонтер розповів про стан після операції
Волонтер Сергій Стерненко. Фото: Facebook Сергія Стерненка
Анастасія Писаненко - редактор

У четвер, 1 травня, активіст та волонтер Сергій Стерненко у своїх соцмережах повідомив, що на нього напали. Після цього він переніс операцію.

Про це волонтер повідомив у Telegram.

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Пост Стерненка. Фото: скриншот

Що відомо про стан Стерненка після нападу

"Прооперували. Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила", — написав він.

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Стерненко також подякував СБУ за спасіння.

"Ще раз дякую СБУ. І вам усім. Обіймаю кожного та кожну. І люблю нашу найкращу націю чудових людей", — додав волонтер.

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Нагадаємо, сьогодні Сергій Стерненко повідомив про замах на життя та уточнив, що він отримав легке поранення.

Крім того, стало відомо, що СБУ запобігла вбивству Стерненка. Правоохоронці затримали нападницю, яка стріляла в чоловіка з вогнепальної зброї.

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