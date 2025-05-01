Напад на Стерненко - волонтер розповів про стан після операції

Волонтер Сергій Стерненко. Фото: Facebook Сергія Стерненка

У четвер, 1 травня, активіст та волонтер Сергій Стерненко у своїх соцмережах повідомив, що на нього напали. Після цього він переніс операцію.

Про це волонтер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Стерненка. Фото: скриншот

Що відомо про стан Стерненка після нападу

"Прооперували. Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила", — написав він.

Реклама

Стерненко також подякував СБУ за спасіння.

"Ще раз дякую СБУ. І вам усім. Обіймаю кожного та кожну. І люблю нашу найкращу націю чудових людей", — додав волонтер.

Реклама

Нагадаємо, сьогодні Сергій Стерненко повідомив про замах на життя та уточнив, що він отримав легке поранення.

Крім того, стало відомо, що СБУ запобігла вбивству Стерненка. Правоохоронці затримали нападницю, яка стріляла в чоловіка з вогнепальної зброї.

Реклама