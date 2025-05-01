Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Стерненко прооперировали после нападения — в каком он состоянии arrow

Стерненко прооперировали после нападения — в каком он состоянии

1 мая 2025 15:44
Анастасия Писаненко - редактор
Нападение на Стерненко - волонтер рассказал о состоянии после операции
Волонтер Сергей Стерненко. Фото: Facebook Сергея Стерненко
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 1 мая, активист и волонтер Сергей Стерненко в своих соцсетях сообщил, что на него напали. После этого он перенес операцию.

Об этом волонтер сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Стерненко прооперировали после нападения — в каком он состоянии - фото 1
Пост Стерненко. Фото: скриншот

Что известно о состоянии Стерненко после нападения

"Прооперировали. Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела", — написал он.

Стерненко также поблагодарил СБУ за спасение.

"Еще раз спасибо СБУ. И вам всем. Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей", — добавил волонтер.

Напомним, сегодня Сергей Стерненко сообщил о покушении на жизнь и уточнил, что он получил легкое ранение.

Кроме того, стало известно, что СБУ предотвратила убийство Стерненко. Правоохранители задержали нападавшую, которая стреляла в мужчину из огнестрельного оружия.

СБУ нападение Сергей Стерненко медики операция
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама