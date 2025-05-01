Нападение на Стерненко - волонтер рассказал о состоянии после операции

Волонтер Сергей Стерненко. Фото: Facebook Сергея Стерненко

В четверг, 1 мая, активист и волонтер Сергей Стерненко в своих соцсетях сообщил, что на него напали. После этого он перенес операцию.

Об этом волонтер сообщил в Telegram.

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"Прооперировали. Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела", — написал он.

Стерненко также поблагодарил СБУ за спасение.

"Еще раз спасибо СБУ. И вам всем. Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей", — добавил волонтер.

Напомним, сегодня Сергей Стерненко сообщил о покушении на жизнь и уточнил, что он получил легкое ранение.

Кроме того, стало известно, что СБУ предотвратила убийство Стерненко. Правоохранители задержали нападавшую, которая стреляла в мужчину из огнестрельного оружия.