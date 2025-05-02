Нападение на Стерненко — в СБУ рассказали, как Россия завербовала нападавшую

Женщина, покушавшаяся на Сергея Стерненко. Фото: скриншот

Сотрудники Службы безопасности Украины объявили подозрение нападавшей на волонтера и активиста Сергея Стерненко. Речь идет о 45-летней уроженке Одесской области, которая жила в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в пятницу, 2 мая.

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Подозрение нападавшей

Женщине объявили подозрение в:

государственной измене, совершенной в условиях военного положения;

законченном покушении на убийство из корыстных побуждений, совершенном по заказу, по предварительному сговору группой лиц.

Задержанная нападающая. Фото: СБУ

Известно, что в конце 2024 года фигурантку дистанционно завербовали спецслужбы России. Тогда она искала "быстрый заработок" в интернете.

Подготовка к нападению

Сначала по указанию кураторов женщина следила за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала данные своему "контактеру".

Место преступления. Фото: СБУ

Впоследствии она начала получать новые задания. Известно, что по инструкции куратора фигурантка должна была изготовить самодельное взрывное устройство.

С середины апреля этого года она начала следить за Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе. Впоследствии ей прислали координаты "тайника", где были пистолет ПМ и патроны.

Оружие нападающей. Фото: СБУ

Уже утром 1 мая куратор дал указание агентке совершить убийство Стерненко возле его дома. Ей уже были известны марка авто и примерное время, когда он покидает жилье.

"В момент выхода Сергея Стерненко из дома российский агент осуществила несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападающая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Обыски у фигурантки

У женщины обнаружили телефон с доказательствами работы на Россию и компоненты к самодельному взрывному устройству.

Переписка женщины с куратором. Фото: СБУ

Переписка женщины с куратором. Фото: СБУ

Переписка женщины с куратором. Фото: СБУ

Сейчас продолжается досудебное расследование, а также принимаются меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в сети показали нападение на Стерненко 1 мая. Женщина выстрелила волонтеру в ногу.

Ранее Стерненко сообщил, что пуля прошла навылет. Медики оперативно прооперировали его.