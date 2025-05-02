Напад на Сергія Стерненка — нападниці обрали запобіжний захід

Жінка, яка напала на Стерненка. Фото: СБУ

Жінці, яка напала на волонтера та активіста Сергія Стерненка, обрали запобіжний захід. Її взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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Запобіжний захід для нападниці на Стерненка

Шевченківський районний суд Києва 2 травня обрав запобіжний захід для нападниці на Сергія Стерненка у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Його обрали в межах підозри про замах на вбивство. Також їй висунули підозру в держзраді.

Крім того, суд зобовʼязав забезпечити надання медичної допомоги для проведення гемодіалізу.

Нагадаємо, 1 травня СБУ запобігла вбивству Сергія Стерненка. Правоохоронці затримали жінку, яка стріляла у волонтера з вогнепальної зброї.

Активіста прооперували, але його життю нічого не загрожує.

Крім того, СБУ розкрила нові деталі замаху на Стерненка. Жінка довго слідкувала за ним та передавала дані куратору з РФ.