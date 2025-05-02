Нападение на Сергея Стерненко — нападавшей избрали меру пресечения

Подозреваемой в нападении на Стерненко избрали меру пресечения
Женщине, которая напала на волонтера и активиста Сергея Стерненко, избрали меру пресечения. Ее взяли под стражу без права внесения залога.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.
Мера пресечения для нападавшей на Стерненко
Шевченковский районный суд Киева 2 мая избрал меру пресечения для нападавшей на Сергея Стерненко в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Ее избрали в рамках подозрения о покушении на убийство. Также ей выдвинули подозрение в госизмене.
Кроме того, суд обязал обеспечить предоставление медицинской помощи для проведения гемодиализа.
Напомним, 1 мая СБУ предотвратила убийство Сергея Стерненко. Правоохранители задержали женщину, которая стреляла в волонтера из огнестрельного оружия.
Активиста прооперировали, но его жизни ничего не угрожает.
Кроме того, СБУ раскрыла новые детали покушения на Стерненко. Женщина долго следила за ним и передавала данные куратору из РФ.
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