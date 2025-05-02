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Подозреваемой в нападении на Стерненко избрали меру пресечения

2 мая 2025 14:48
Карина Приходько - Редактор
Нападение на Сергея Стерненко — нападавшей избрали меру пресечения
Женщина, которая напала на Стерненко. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Женщине, которая напала на волонтера и активиста Сергея Стерненко, избрали меру пресечения. Ее взяли под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Мера пресечения для нападавшей на Стерненко

Шевченковский районный суд Киева 2 мая избрал меру пресечения для нападавшей на Сергея Стерненко в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ее избрали в рамках подозрения о покушении на убийство. Также ей выдвинули подозрение в госизмене.

Кроме того, суд обязал обеспечить предоставление медицинской помощи для проведения гемодиализа.

Напомним, 1 мая СБУ предотвратила убийство Сергея Стерненко. Правоохранители задержали женщину, которая стреляла в волонтера из огнестрельного оружия.

Активиста прооперировали, но его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, СБУ раскрыла новые детали покушения на Стерненко. Женщина долго следила за ним и передавала данные куратору из РФ.

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